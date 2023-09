Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und der Stadt Göttingen

Eichsfelder Schnäppchenjäger können an einer Onlineauktion von Fundsachen teilnehmen. Zudem wird zu einer spannenden Wandertour, einem Kinderfest und vielem mehr eingeladen.

Unvergessliche Weitblicke auf einem Eichsfelder TOP-Wanderweg

Der Naturparkführer Michael Fiegle lädt am Sonntag, 24. September, zu einer Tour auf dem TOP-Wanderweg Panorama Effelder ein. Die Teilnehmer erfahren Spannendes über den Naturpark Eichsfeld-Hainich Werratal. Zahlreiche Weitblicken ermöglichen unvergessliche Ausblicke über die umliegende Landschaft. Start ist um 10 Uhr am Parkplatz am Eichsfelder Dom in Effelder. Für die rund neun Kilometer lange Wanderung dauert circa vier Stunden.

Stadt Göttingen startet Onlineversteigerung von Fundsachen

Das Fundbüro der Stadt Göttingen startet ab Mittwoch, 8. November, 8 Uhr, eine Onlineauktion von Fundsachen. Es werden unter anderem Fahrräder und Handys versteigert. Zur Teilnahme an der Auktion ist vorab eine Registrierung unter www.fundbürodeutschland.de erforderlich.

Pilger- und Studienreise nach Rom, Padua und Assisi

Zu einer Pilger- und Studienreise nach Rom, Padua und Assisi wird vom 16. bis 25. November, durch den Hüpstedter Pfarrer Günter Christoph Haase eingeladen. Wer an dieser teilnehmen möchte, ist zum Vorbereitungstreffen am Sonntag, 1. Oktober, ab 14.30 Uhr in das Pfarrhaus eingeladen.

Viel Abwechslung beim Kinderfest in Heiligenstadt

Zum Kindertagsfest lädt das Unternehmen „der alltagsheld“ am Freitag, 22. September, die Mädchen und Jungen ein. Gefeiert werden soll an diesem Tag in der Zeit von 12 bis 17 Uhr in Heiligenstadt auf dem Spielplatz an der Sperberwiese 5. Auf die Kinder wartet reichlich Abwechslung, denn schließlich geht es um Spiel und Spaß. Wie die Firma mitteilt, dürfen sich die jungen Besucher auf eine Hüpfburg freuen, sie können sich im Dosenwerfen messen oder auch beim Torwandschießen miteinander vergleichen und sich schminken lassen. Außerdem gibt es ein Bastelangebot vom Emmaus-Hospizdienst und Ponyreiten. Und es wird an diesem Nachmittag auch spannend und interessant, denn sowohl die Eichsfelder Polizei als auch die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft stellen sich vor. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.

Franziskusschule in Dingelstädt öffnet die Türen

Zum Tag der offenen Tür lädt die Franziskusschule in Dingelstädt am Freitag, 22. September, von 14 bis 18 Uhr ein. Interessierte haben dann die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Schule mit dem Bildungsgang Individuelle Lebensbewältigung zu werfen. Gern können Kinder und Erwachsene auch mit den Lehrern ins Gespräch kommen. Um 14.30 Uhr gibt es ein kleines Programm der Schüler. Danach besteht die Möglichkeit, Kaffee zu trinken, sich die Räumlichkeiten anzusehen und die digitale Schule kennenzulernen. Es gibt Bastelangebote, die Vorstellung des Bienenprojekts und ein Theaterspiel. Franziskusschüler haben es selbst geschrieben und führen es mit Handpuppen auf.

Einblicke rund um ein Eichsfelder Rittergut

Ein Spaziergang durch Steinheuterode führt am Samstag, 23. September, zu den Spuren der Rustebergherrschaft vergangener Jahrhunderte. Frank Hausfelder, Andreas Großheim und Sabine Brand geben geschichtliche Einblicke rund um das Rittergut und die Dorfentwicklung. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Regine-Brunnen vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Von dort geht es auch ins Innere der alten Gutsgebäude. Der Rundgang dauert etwa zweieinhalb Stunden und ist kostenfrei.