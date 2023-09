Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und einer angrenzenden Region

Ein Heiligenstädter Unternehmer übergibt eine Spende. Zuvor wurde die aufgestellte Spendenbox gestohlen. Zudem wird zu Wanderungen und Seminaren eingeladen.

Fußballturnier zum Tag der deutschen Einheit

Zu einem Fußballturnier der deutschen Einheit laden der Thekensportverein Glasehausen und die örtliche Feuerwehr am 3. Oktober um 14 Uhr auf den Sportplatz. Nach einem Freizeitkickerturnier spielt die Jugendfeuerwehr gegen die Alten Herren. Dazu gibt es Speisen und Getränke sowie Glitzer-Tattoos für Kinder.

Heiligenstädter Unternehmer übergibt Spende trotz Diebstahls

Mit einer Spendenbox in seinem Geschäft wollte Jörg Kintscher, Inhaber der Heiligenstädter Eisdiele „le petit“, Spenden für den Emmaus-Hospizdienst sammeln. Entsetzt stellte ein Angestellter am 13. Juli den Diebstahl fest. Kintscher übergab am Freitag dennoch eine Spende an Christiana Hoch vom Hospizdienst. Dabei rundete er den Betrag von 30 Euro, der sich zum Zeitpunkt des Diebstahls angesammelt hatte, auf 50 Euro auf.

Wanderung zur Burg Hanstein mit Turmbesteigung

Bei einer Wanderung am Sonntag, 1. Oktober, werden aktuelle und alte politische Grenzen gequert, sogar eine geologische Grenzüberschreitung ist darunter. Treffpunkt ist um 10 Uhr unterhalb der Burg Ludwigstein in Witzenhausen-Werleshausen. Unterwegs zur ehemaligen Grenze und der Burgruine Hanstein übertreten die Wanderer die geologische Grenze vom Buntsandstein in den Muschelkalk. Auf Burg Hanstein besteht nach einem Rundgang die Gelegenheit zur Turmbesteigung und dem Genuss der eigenen Rucksackverpflegung. Weiter geht es zur Teufelskanzel, wo die Aussicht zum Hohen Meißner und auf die Werraschleife genossen, einer Geschichte gelauscht und bei Bedarf eine Kaffeepause im Gasthaus eingelegt wird. Der Rückweg führt über steile Hohlwege nach Lindewerra. Es werden in sechs bis sieben Stunden rund elf Kilometer zurückgelegt. Wanderschuhe, Verpflegung und gute Kondition sind nötig. Die Gebühr beträgt 15 Euro plus 3,50 Euro Burgeintritt. Der Transfer der Autofahrer nach Werleshausen wird am Start organisiert. Anmeldung: info@naturparkfrauholle.land oder Tel. 05657/644990.

Coworking Eichsfeld startet ein neues Format

Der Verein Coworking Eichsfeld öffnet vom 27. bis 29. Oktober seine Türen für das erste „Female Founders Bootcamp“. Dieses Format richte sich speziell an Schülerinnen und junge Frauen, die sich einmal bei der Umsetzung einer eigenen Geschäftsidee ausprobieren wollen. „Unternehmerinnen und Unternehmer sind Grundpfeiler unseres Wohlstands. Vor allem zwei Gruppen weisen dabei aber besonders niedrige Gründungsquoten auf: Frauen und junge Menschen. Das wollen wir ändern“, erklärt Sandra Simon vom Organisationsteam. Das Bootcamp beginnt am Freitag mit einer Einführung in das Thema Unternehmensgründung und helfe auch bei der Ideenfindung für eine Geschäftsidee. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Vertiefung dieser Ideen, wobei die jungen Frauen aktiv bei der Entwicklung eines tragenden Geschäftsmodells unterstützt werden. „Dieser kreative Prozess wird durch individuelle Coaching von erfahrenen Gründerinnen begleitet“, so Simon. Am Sonntag können die Teilnehmerinnen ihre Projekte vor einer Jury und Publikum vorstellen. Der beste „Pitch“ wird mit einem Preis ausgezeichnet. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an bildung@coworking-eic.de.

Wanderungen und Yoga in Kombination

Die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder bietet in einem Wochenend-Kurs eine Kombination aus Yoga und Wandern an. „Die Teilnehmer können dabei das Eichsfeld mit seinen Wäldern, Streuobstwiesen und beschaulichen Ortschaften erleben und gleichzeitig mit verschiedenen Yoga-Übungen Geist und Körper entspannen“, erklärt Katharina Trümper, pädagogische Leiterin der Heimvolkshochschule. Dieses besondere Wochenende unter der Leitung von Yogalehrerin Helga Heckel beginnt am Freitag, 27. Oktober, um 17 Uhr und endet am darauf folgenden Sonntag um 13 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen unter der Telefonnummer 036083/42311 oder per E-Mail an info@bfs-eichsfeld.de.