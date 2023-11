Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Göttingen

Für ein langes Leben sollte man einige Dinge befolgen. Daher wird im Eichsfeld zu dem Thema zu einem Vortrag eingeladen. Weitere Nachrichten gibt es hier kurz und knapp.

Worauf es für ein langes Leben wirklich ankommt

Zu dem Thema „Ist es eine Kunst, möglichst lange zu leben?“ spricht am Samstag, 2. Dezember, um 15 Uhr der Mediziner Dr. Gerd Reuther in den Räumen der Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld in Leinefelde. Genügt es gemäß einer Studie der Universität Harvard, für ein langes Leben nur fünf Dinge zu befolgen: Nicht rauchen, kaum Alkohol trinken, kein Übergewicht aufbauen, den Körper täglich 30 Minuten trainieren und uns gesund ernähren? Ganz so einfach ist es nicht, weiß Gerd Reuther. In seinem Vortrag erklärt er, worauf es wirklich ankommt und was in seiner Bedeutung überschätzt wird. Anmeldung unter Tel.: 03605/546151.

Kalender von Einsätzen des Göttinger Rettungshubschraubers

Nach einer einjährigen Pause gibt es ab sofort wieder den beliebten Jahreskalender des Rettungshubschraubers „Christoph 44“. Der Kalender hat das Format A3 und besteht aus zwölf Monatsfotos sowie einem Deckblatt. Zu sehen gibt es wieder tolle Fotos des Rettungshubschraubers bei Einsätzen in der Region oder an seinem Standort am Universitätsklinikum Göttingen Ein Kalender kostet 17,50 Euro. Die Einnahmen werden für wohltätige Zwecke in der Region gespendet. Der Kalender kann über das Internet unter www.chris44.de bestellt werden. Zudem gibt es ihn im Weender Krankenhaus von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr.

Beratung zur richtigen Ernährung von Säuglingen

Das Familienzentrum Kerbscher Berg Dingelstädt lädt zu dem Kurs „Stilltreff – Für Schwangere, voll-, nicht- oder teilstillende Mütter und ihre Babys“. Am Mittwoch, 6. Dezember, um 9 Uhr erhalten Interessierte von einer erfahrenen Stillberaterin nützliche Informationen und professionelle Beratung rund um das Stillen und die Ernährung von Säuglingen. Eine Anmeldung zu dem Kurs ist unter Telefon: 036075/ 690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de erforderlich.

Benefizkonzert in St. Martin mit Polizeiorchester

Zu einem Benefizkonzert sind die Eichsfelderinnen und Eichsfelder ganz herzlich eingeladen, und zwar gleich zum Dezember-Beginn. Am Freitag, dem 1. Dezember, spielt das Polizeimusikkorps Thüringen unter der Leitung von Andre Weyh. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und findet in der evangelischen Kirche St. Martin auf dem Berg in Heiligenstadt statt. Der Eintritt an diesem Abend ist frei. Am Ausgang werden die Besucher allerdings um eine Spende gebeten. Das Geld ist für den Nothilfefonds der Kirchengemeinde St. Martin bestimmt. Alle Musikfreunde sind herzlich zu dem Konzert willkommen. Über viele Zuhörer würden sich die Organisatoren freuen.

Klangschalenreise für Frauen in Heiligenstadt

Die Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le lädt Frauen zu einer Klangschalenreise ein. Dabei kommen die Teilnehmerinnen körperlich und seelisch mit heilenden Schwingungen in Einklang. Eingeladen sind die Eichsfelderinnen an drei folgenden Terminen: 29. November, 6. Dezember und 13. Dezember jeweils von 18.30 bis 20 Uhr.