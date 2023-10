Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Mühlhausen

Ein Eichsfelder Verein sucht Hilfe und lädt zur Mitgliederversammlung ein. Geflügelzüchter freuen sich auf ihre Jubiläumsschau. Und es gibt einen Kurs für Eltern und Tipps zur Ausbildung bei der Polizei.

Geflügelzüchter können sich noch zur Ausstellung anmelden

Der Rassegeflügelzüchterverein Dingelstädt und Umgebung 1922 möchte in diesem Jahr seine ausgefallene Jubiläumsschau nachholen. Am ersten Novemberwochenende,4. und 5. November, öffnen sich die Türen dafür im Schützenhaus. Ein breites Spektrum an Rassegeflügel kann bestaunt und zum Teil auch erworben werden. Züchter, welche ihre Tiere ausstellen möchten, können noch bis zum 20. Oktober die Meldepapiere einreichen. „Diese wurden an die Vorsitzenden der Vereine gesendet“, erklärt der Vereinsvorsitzende Christopher Thüne.

Heiligenstädter Verein „ko-ra-le“ sucht ehrenamtliche Helfer

Der Verein „Ko-ra-le“ ist Träger der gleichnamigen Frauenbildungs- und Begegnungsstätte in Heiligenstadt. Diese ist ein Ort, der Frauen jeden Alters, jeder Nationalität, Religion oder Ausbildung offensteht. Der Verein engagiere sich seit 32 Jahren für die Gleichberechtigung und ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft. Auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr wird auf der jährlichen Mitgliederversammlung zurückgeblickt, und es gibt einen Ausblick auf die Zukunftspläne. Zur Jahreshauptversammlung lädt der Verein am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in die Begegnungsstätte auf der Rinne 1A ein. Die „Ko-ra-le” bietet kostenlose Beratung für Menschen, Unterstützung und Motivation, vielfältige Bildungsangebote, Vermittlung von Kompetenzen, Hilfe zur Selbsthilfe, Austausch und Wertschätzung. Das Ziel sei, die Chancen von Frauen und Familien in Bildung, Berufsvorbereitung und im Erwerbsleben zu steigern. Wer mehr über die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „Ko-ra-le” und ihre Aktivitäten erfahren oder Vereinsmitglied werden möchte, kann sich auf der offiziellen Internetseite des Vereins unter www.ko-ra-le.com informieren. Durch das ehrenamtliche Engagement könne man viele Menschen kennenlernen und somit sein eigenes Leben unheimlich bereichern, heißt es.

Unterstützung bei Kindererziehung erhalten

Das Familienzentrum Kerbscher Berg lädt Eltern mit Kindern zwischen drei und zehn Jahren zum Kurs „KESS-erziehen“ ein. Das bedeutet Kooperativ – Ermutigend – Situationsorientiert – Sozial. Der Kurs stellt die Entwicklung des Kindes, gestützt durch Ermutigung, und dessen verantwortungsvolle Einbeziehung in die Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Mütter und Väter können an fünf Abenden – zur Unterstützung ihres eigenen Erziehungsstils – erlebnisnah Erfahrungen und Anregungen sammeln. Der erste Abend ist am kommenden Dienstag, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr. An den vier folgenden Dienstagen sind die weiteren Kursabende geplant. Anmeldung unter Telefon: 036075/690072.

Ausbildung bei der Polizei

Ein Einstellungsberater der Landespolizeiinspektion Nordhausen informiert am 19. Oktober ab 16 Uhr zu Möglichkeiten des Einstiegs in die Polizeiarbeit. Dabei werden sowohl Ausbildung und Studium bei der Thüringer Polizei erläutert. Im Anschluss an die Veranstaltung stehe der Berater für Fragen zur Verfügung. Interessierte auch aus dem Landkreis Eichsfeld sind in das Berufsinformationszentrum in der Nordhäuser Uferstraße 2 eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Jüdische Geschichte Mühlhausens

Schon das Mühlhäuser Rechtsbuch, einer der ältesten Gesetzestexte in deutscher Sprache, dokumentierte um 1220 jüdische Einwohner in der Reichsstadt Mühlhausen. Eine Synagoge findet um das Jahr 1380 schriftliche Erwähnung. Das heute noch zu besichtigende Gebäude entstand ab 1840, wurde am 9. November 1938 im Zuge der Reichspogrom-Nacht von den Nationalsozialisten geschändet und nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen übergeben. Die Bemühungen zur Erhaltung konnten im November 1998 mit der Wiederweihe gekrönt werden. Die Synagoge und das Gemeindehaus sind für Gottesdienste nutzbar. Mit der jüdischen Geschichte der Stadt Mühlhausen beschäftigt sich eine von der Tourist-Information Mühlhausen angebotene Sonderführung, die am Sonntag, 15 Oktober, von 14 bis 15.30 Uhr stattfinden wird. Treffpunkt ist vor dem Eingang zur Synagoge in der Jüdenstraße 24. Eine Voranmeldung zur Führung ist unter der Telefonnummer: 03601/404770 erforderlich. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mhl-kultur.de oder unter der Telefon: 03601/452141.

