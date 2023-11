Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Nordhausen

Für Kurzentschlossene haben wir noch einige Tipps für das Wochenende. Zudem gibt es weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld und dem Südharz kurz und knapp.

Whisky in einer historischen Straßenbahn

Das Spirituosen-Fachgeschäft Aschenbrenner & Sänger in Nordhausen bietet auch in diesem Jahr im Dezember wieder weihnachtliche Tasting-Fahrten mit der historischen Straßenbahn im Dezember an. Diese seien „inzwischen schon zu einer guten Tradition geworden und erfreuen sich großer Beliebtheit“, berichtet Geschäftsführer Heiko Sänger. Los geht es am Sonnabend, 9. Dezember, 16 Uhr mit der Rumbahn. Am 16. Dezember, 16 Uhr, folgt die Whiskybahn. Es soll fünf Abfüllungen und viele Informationen zum Thema geben. Wasser und Tasting-Glas sind inclusive. Karten gibt es im Geschäft am Kornmarkt in Nordhausen.

Bestsellerautorin zu Gast in der Heiligenstädter Stadtbibliothek

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le lädt am Samstag, 25. November, um 19 Uhr zu einer Lesung in die Heiligenstädter Stadtbibliothek. Zu Gast ist die Bestsellerautorin Britta Sembach. Sie liest aus ihrem Buch „Die Kümmerer-Falle“. Die Autorin befasst sich mit der Thematik: Warum Frauen in der Lebensmitte meist den Kürzern ziehen. Es handele sich um ein Buch voller Wut, Kampfgeist und Zuversicht.

Hauptausschuss der Stadt Leinefelde-Worbis tagt am Montag

Eine lange Themenliste haben die Mitglieder des Hauptausschusses des Stadtrates von Leinefelde-Worbis am kommenden Montag abzuarbeiten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses Wasserturm. Unter anderem wird es um über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 und für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets gehen. Auch fallen überplanmäßige Personalkosten an. Zudem geht es um eine Änderung der Hauptsatzung der Stadt Leinefelde-Worbis, die Neufassung der Feuerwehrsatzung der Stadt, die Neufassung zu Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr und eine Neufassung der Feuerwehrentschädigungssatzung. Zur Sprache kommen der Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb „Kommunale Liegenschaftsverwaltung“ ein Bebauungsplan für den Hausener Weg in Worbis und weitere Bauprojekte wie der grundhafte Ausbau des Gehweges der Halle-Kasseler-Straße in Beuren. Hinzu wird die Widmung mehrerer Straßen diskutiert. Für die Wahlen 2024 soll ein Wahlleiter und dessen Stellvertretung bestimmt werden. Nach der Sitzung gibt es eine Bürgerfragestunde.

Maximilian Arland mit Weihnachtstournee in Leinefelde

Die Weihnachtstournee „Weihnachten mit unseren Stars“ macht Station in der Leinefelder Obereichsfeldhalle. Gastgeber Maximilian Arland empfängt an Mittwoch, 27. Dezember, um 16 Uhr Francine Jordi, Peter Orloff und Olaf Berger. Arland ist sowohl als Moderator als auch als Sänger Gast in diversen TV-Shows. Karten sind im Internet erhältlich unter www.thomann-management.de.

Rassetauben und Hühner bei Südharzer Schau zu sehen

Zum nunmehr 23. Mal wird die Südharzer Rassetaubenschau ausgerichtet. Der Südharzer Rassetaubenclub heißt alle Interessierten im Saal der Gaststätte „Haus des Volkes“ von Kleinwerther am Samstag, 25. November, von 9 bis 15 Uhr willkommen. Nicht nur viele Tauben, sondern auch Rassehühner sind zu sehen.

Filmvorführung mit Darstellern aus Nordthüringen

Das Bleicheröder Kino zeigt am Samstag um 19 Uhr den Film „Ronny macht das schon“ des Regisseurs Erik Grun. Dieser wurde zu 80 Prozent in Nordhausen gedreht, rund 50 Mitwirkende aus Nordthüringen standen vor der Kamera.