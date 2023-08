Nachrichten für das Eichsfeld

In Teilen des Landkreises Eichsfeld werden am Samstag die Sirenen geprüft.

Im Familienzentrum Dingelstädt können Interessierte im September das Tanzbein schwingen. In Teilen des Landkreises werden die Sirenen getestet.

Tanzen lernen im Familienzentrum

Der Tanzsportverein Heiligenstadt bietet ab Donnerstag, 7. September, im Saal des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt zwei Paartanz-Kurse mit den Standardtänzen Langsamer Walzer, Wiener Walzer, Discofox, Quickstep, Jive und Cha Cha Cha an. Im Grundkurs 2 können vorhandene Tanzkenntnisse aufgefrischt werden. Die Kurse über jeweils zehn Treffen finden donnerstags von 19 bis 20 Uhr (Kurs 1) und von 20 bis 21 Uhr (Kurs 2) statt. Die Kosten betragen 72 Euro, Schüler erhalten 40 Prozent Rabatt. Die Leitung der beiden Kurse übernimmt Gerald Hartung, Vorsitzender der Tanzsportgemeinschaft Heiligenstadt. Anmeldung unter 0157/83972038 oder TanzAufDemBerg@tsg-heiligenstadt.de.

Sirenen und Funkmeldeempfänger werden geprüft

Die Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld prüft am Samstag, 19. August, die Funktionsprobe der Sirenen und Funkmeldeempfänger für die Verwaltungsgemeinschaft Hanstein/Rusteberg, die Stadt Dingelstädt und die Katastrohenschutz-Einsatzzüge „Retten und Wasser“ durchgeführt. Die Funktionsprobe findet zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr statt, teilt die Pressestelle des Landkreises mit.

Urania lädt zu Vortrag

In der Kirche des Klosters Zella gibt es am Donnerstag, 24. August, um 19 Uhr einen Vortrag zur Geschichte der Klosteranlage. Veranstaltet wird der Abend von der Urania-Bildungsgesellschaft. Referent ist Bertram Kieler, Ortschronist von Struth. Anmeldung unter der Telefonnummer 03605/546151 oder per E-Mail an die Adresse: urania@urania-eichsfeld.de