Nachrichten für das Eichsfeld

Das Eichsfeld bietet seinen Bewohnern verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten. Doch auch zu einem besonderen Gottesdienst wird geladen.

Stimmworkshop für Frauen in Heiligenstadt

In einem Workshop der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le in Heiligenstadt können Frauen am Mittwoch, 5. September, um 17 Uhr trainieren, wie sie ihre Stimme optimal einsetzen und erarbeiten zudem, wie man ausdrucksstark spricht. Die Workshopleiterin ist die Stimm-, Sprech- und Kommunikationstrainerin Mona Heilek. Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, die Zusammenhänge von sprecherischer Intention, Körpersprache, Stimme und Artikulation selbst zu erfahren. Sie lernen authentisches Auftreten, Tragfähigkeit der Stimme, lebendiges Sprechen, sowie die Optimierung der eigenen Präsenz und Körpersprache. Anmeldung online unter: anmeldung@ko-ra-le.com

Lesung und Diskussion über die DDR und ihre Nachwirkung

Die Wiedervereinigung Deutschlands löste verschiedenste Gefühle in den Menschen aus, die von Freude und Freiheit bis Ohnmacht und Kontrollverlust reichten. Bis heute sind die Spuren der DDR in den neuen Bundesländern zu erleben. Mithilfe von lebensgeschichtlichen Interviews wird verdeutlicht, wie die DDR im Osten nachwirkt. Im Rahmen des Eichsfeldforums findet am Donnerstag, 7. September, um 19.30 Uhr im Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt eine Lesung und Diskussion mit der Referentin Agnès Arp statt. Der Eintritt ist frei.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Die Adventgemeinde Nordhausen der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, veranstaltet am Samstag, 26. August, um 10 Uhr einen Sabbatgottesdienst unter freiem Himmel auf dem Freizeitgelände der Burg Bodenstein. Als Predigerin wird die Pastorin und Autorin Gabriele Stangl dabei sein. Sie wird zudem am Nachmittag für eine Buchlesung und Fragen zur Verfügung stehen.

Einblicke in Heilkunde der Heiligen Hildegard von Bingen

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt gibt am Donnerstag, 14. September, von 16.30 bis 18.30 Uhr einen Einblick in die Heilkunde der Heiligen Hildegard von Bingen. Dabei können sich die Teilnehmer mit Originalrezepten, Hinweisen und Kostproben in die Zeit unserer Vorfahren entführen lassen und sich einen kleinen Einblick in die Vielfältigkeit des Wirkens der Heiligen Hildegard von Bingen verschaffen. Die Teilnahme kostet 14 Euro. Anmeldung unter 036075/690072.