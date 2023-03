Nachschubbeschaffung wird betrunkenem Autofahrer im Eichsfeld zum Verhängnis

Leinefelde. Im Eichsfeld hat sich ein Betrunkener mit dem Auto Getränkenachschub beschafft. Seine nächtliche Promillefahrt zur Tankstelle wurde ihm zum Verhängnis.

Der Genuss an alkoholischen Getränken wurde einem Autofahrer in Leinefelde zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilte, beschaffte sich der Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einer Tankstelle Nachschub und fuhr anschließend mit dem Pkw nach Hause.

Zeugen informierten daraufhin die Polizei, die ihn wenig später antreffen konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von etwa 2 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

