Das auffälligste Merkmal beim Braunen Langohr sind die Ohren, die mit etwa vier Zentimetern beinahe so lang sind wie der Körper.

Nacht der Fledermäuse an einem See im Eichsfeld

Duderstadt. Wer den Lebensraum der Fledermäuse kennenlernen möchte, kann diesen an einem Eichsfelder See erkunden. Vorher muss man sich allerdings anmelden.

Fledermäuse haben schon im Mittelalter die Gemüter der Menschen erregt. Es sind sehr heimlich lebende Tiere. Den Tag verbringen sie geschützt in Verstecken und nachts fliegen sie umher, um Insekten zu jagen. Bei der Orientierung hilft Ihnen ein geheimnisvoller Sinn, die Ultraschall-Echo-Ortung.

„Die entscheidende Anpassung zur Eroberung beinahe aller Lebensräume ist für die Artengruppe der Fledermäuse ihre unglaubliche Beweglichkeit gewesen“, so Rómulo Aramayo-Schenk, Biologe der Heinz Sielmann Stiftung.

„Unmittelbar daran gekoppelt ist die Erschließung ergiebiger Nahrungsressourcen.“ Bei einer Wanderung am Mittwoch, 26. Juli, um den Seeburger See werden die Teilnehmer neben Aspekten der Ortung und des Fluges die speziellen Ansprüche an den Lebensraum kennenlernen sowie Wissenswertes über den Fledermausschutz erfahren.

Ab der Dämmerung kommen die Ultraschalldetektoren zum Einsatz. Der Seeburger See und seine Umgebung sind ausgezeichnete Jagdgebiete für Fledermäuse. Die Mitnahme eines Fernglases wird empfohlen. Treffpunkt für die Wanderung ist der Parkplatz am Restaurant Graf Isang, um 19.30 Uhr.

Anmeldung unter Telefon: 05527/914208.