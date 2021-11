Nachwendekinder im Gespräch in Heiligenstadt

Die Lesung findet im Festsaal des Alten Rathauses in der Ratsgasse 9 in Heiligenstadt statt.

Asbach-Sickenberg/Heiligenstadt. Buchvorstellung am Tag des Mauerfalls in Heiligenstadt

Am historischen Jahrestag der innerdeutschen Grenzöffnung, am kommenden Dienstag, 9. November, wird ab 19 Uhr im Alten Rathaus in Heiligenstadt das Buch „Nachwendekinder – Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen“ von Johannes Nichelmann vorgestellt. Die Lesung ist eine Kooperationsveranstaltung des Grenzmuseums Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg, des Literaturmuseums Theodor Storm in Heiligenstadt und der Landeszentrale für politische Bildung, die mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert wird. Moderiert wird der Abend von dem Journalisten Josa Mania-Schlegel.

Mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung gibt es die DDR für die heute um die dreißigjährigen ostdeutschen Nachwendekinder oft nur in Extremen: ein Idyll am Badesee oder der Unrechtsstaat mit Mauer und Stasi-Knast. Johannes Nichelmann will sich damit nicht zufriedengeben. Der preisgekrönte Hörfunk-Journalist redet mit Altersgenossen über ihr Verhältnis zur verschwundenen Heimat ihrer Familien. In offenen Gesprächen mit der Elterngeneration sucht er nach dem wahren Leben in einem schwierigen Land – vor und nach 1990, in Ost und West.

Hinter den verstaubten Anekdoten stößt er auf enttäuschte Ideale und unbewältigte Tragödien, auf große Hoffnungen und schmerzlichen Verlust. Viele der Wunden, die die Zwänge der DDR und die Verwerfungen der Wende hinterließen, sind noch lange nicht geheilt. Die O-Töne aus vielen Begegnungen wirken wie ein Echolot der problematischen Erinnerungskultur, aus der sich auch die Konstellation für aktuelle gesellschaftlich-politische Schieflagen im Osten speist.

Es gehe, so heißt es aus den beiden Museen, dem Autor um eine ehrliche Debatte, um ein lebendiges Erbe der Erinnerungen, das nicht schwarz-weiß gezeichnet ist, sondern auch Zwischen- und Grautöne kennt. Johannes Nichelmann ist der Enkel des Schriftstellers Walter Nichelmann. Auch er ist ein Nachwendekind, im Jahr 1989 geboren. Er lebt in Berlin, studierte Politikwissenschaft an der dortigen Freien Universität und ist seit 2008 als freier Reporter, Autor und Moderator tätig, zum Beispiel für den Deutschlandfunk.

Der Eintritt zur Lesung am 9. November, 19 Uhr, ist frei. Es gelten die aktuellen corona-bedingten Infektionsschutzmaßnahmen mit der 2G-Regel.