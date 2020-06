Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachwuchs bei den Turmfalken

„Es gibt Dinge, die würde man erst wahrnehmen, wenn sie verschwunden sind. Scheinbare Alltäglichkeiten bekommen einen ganz anderen Stellenwert durch das Aufzeigen der Einmaligkeit, die im Alltag zu oft verloren geht“, sagt Ute Schubert, Beratungslehrerin an der Regelschule Johann Wolf in Dingelstädt. Eines dieser Dinge ist die seit mehr als dreißig Jahren wiederkehrende Falkenbrut an der Schule. Junge Turmfalken schlüpften am 15. Mai fast völlig unbemerkt und trotz Corona-Einschränkungen in dem angestammten Nest. Jetzt wurden die fünf Wollknäuel nach fast drei Wochen von Hans Bernd Hartmann beringt, dem Vorsitzenden der Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld. In wenigen Wochen werden sie ihr Nest verlassen und sich selbst versorgen können.