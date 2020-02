Nähkurs für Anfänger in Dingelstädt

Ein Nähkurs für Anfänger startet im Familienzentrum Kerbscher Berg. Die Teilnehmer lernen, im Handumdrehen mit der Nähmaschine umzugehen. Gezeigt wird Schritt für Schritt, was man beachten und wissen muss.

Los geht es am Mittwoch, 12. Februar, 19 Uhr. Weitere Termine sind am 19. Februar, 4. und 11. März. Mitzubringen sind Baumwollstoff zum Üben, Schere, Maßband, Lineal, Bleistift, ein kleiner Reißverschluss, Nähgarn, Knöpfe und eine Nähmaschine mit Ersatznadeln. Auf Anfrage können Leih-Nähmaschinen gegen eine Gebühr von 5 Euro gestellt werden. Teilnehmerbeitrag: 24 Euro plus Materialkosten. Kontakt: familienzentrum@kerbscher-berg.de oder 036075/690072.