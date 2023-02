Narren in einem Eichsfelddorf lassen es richtig krachen

Kirchworbis. Die „Gerstenbärter“ feiern ihre 45. Session und stehen auf der Bühne, als hätte es Corona nie gegeben. Großartige Kostüme und furiose Tänze lassen Bühne in dem Eichsfelddorf regelrecht beben.

Als der Kirchworbiser Karnevalsverein in seine Jubiläumssaison anlässlich seines 45. Geburtstag startete, war es, als wenn es die vergangenen zwei Jahre ohne Karneval nie gegeben hätte.

Die Mitglieder bereiteten sich Backstage routiniert auf ihren Einsatz vor, die Thekenbesatzung und Bedienung verteilte ihre Aufgaben und machte sich mit der neuen Theke vertraut, und nach und nach strömten die Gäste in den ausverkauften Kirchworbiser Gemeindesaal.

Pünktlich um 19.30 Uhr begann dann das mehr als vierstündige Programm mit dem Einmarsch von Jugendgarde und der von Sylvia Weinrich trainierten Funkengarde sowie des mit dem Kirchworbiser Schlachtruf „Gerstenbärter Helau“ einziehendem Elferrat.

Keine Nachwuchssorgen beim Verein

Dieser gemeinsame Einzug der beiden Garden war neu in der Vereinsgeschichte, und so staunte das Publikum über die große Anzahl schmuck ausgestatteter Gardetänzerinnen. Nach der feierlichen Eröffnungsrede des Sitzungspräsidenten Stefan Varges eröffnete die „große“ Garde mit ihrem flotten Gardetanz, der vom begeistertem Klatschen der Zuschauer begleitet wurde, den Büttenabend.

Viola Strube nimmt in der Rolle des Narren des Kirchworbiser Carnevalclubs (KCC) kein Blatt vor den Mund. Foto: Markus Siebert

Dass Kirchworbis keine Nachwuchssorgen plagt, zeigte sich während der anschließenden Beiträge der aktiven Gerstenbärter. Zum ersten Mal allein stand Nicki Dransfeld als Sunnyboy auf der Bühne und ließ das Publikum an den großen und kleinen Nöten eines Teenagers teilhaben. Dass Helena Sauer, als jüngste Büttenrednerin, das Talent ihrer Oma Silwana Sauer geerbt hat, zeigte sie eindrucksvoll am vierten Büttenabend als kleine Hexe.

Aber auch tänzerisch haben die Kirchworbiser Kinder einiges zu bieten. So verwandelte das Kinderballett unter der Leitung von Yasmin Sayin die Bühne in eine kleine Barbiewelt, bei der auch ein schicker Ken mit seinem Sportwagen nicht fehlen durfte. Die mit neuen Kostümen ausgestattete Jugendgarde, welche seit diesem Jahr von Julia Kaufung trainiert wird, zeigte in ihrer anschließenden Showeinlage ihr tänzerisches Können.

Im Saal bleibt kein Auge trocken

Aber auch die „erwachsenen“ Narren hatten dem Publikum einiges zu bieten. Jens Dransfeld, als Obermessdiener der heimischen Gemeinde, verteilte in seiner Bütt so manche Spitze in Richtung der kommunalen und nationalen Politik. Der Narr des KCC Viola Strube, die Putzfrau Beatrix Banse gemeinsam mit Influenzerin Conny Varges, Silwana Sauer als die Wanderfreundin Frieda und Robert Dölle sorgten mit ihren Auftritten für eine ausgelassene Heiterkeit beim Publikum, bei dem kein Auge trocken blieb. Als dann in später Stunde die mitreißenden Showeinlagen vom KCC-Ballett, Showballett, Elferrat und Männerballett auf der Bühne präsentiert wurden, hielt es kaum noch einen Gast auf den Stühlen. Das KCC Ballett, seit fast 25 Jahren unter der Leitung von Antje Klingebiel, verzauberte die Zuschauer mit einem schaurig-schönem Hexentanz.

Das seit 2016 von Anna Laura Schneegans geleitete KCC Showballett entführte die Gäste mit ihrem Charleston in die 20er Jahre, und die Mitglieder des Elferrates begeisterten als Masked Singers unter der Leitung von Gründungsmitglied Edgar Klingebiel. Unter tosendem Beifall durfte anschließend das Publikum gemeinsam raten, wer sich unter den fantastischen Kostümen verbarg.

Viel Glamour beim Männerballett

Traditionell gehört in Kirchworbis der letzte Tanz dem Männerballett, welches in diesem Jahr nicht nur mit ihrem tänzerischen Können den Saal einheizte. Als Travestiekünstler legten die jungen Männer viel Wert auf ihren großen Auftritt voller Glamour, eindrucksvoller Roben und mit bis zur Unkenntlichkeit geschminkten Gesichtern. Die Begeisterung des Publikums war den jungen Männern und ihrem Coach Christian Ziegenfuß sicher. Nach anschließendem Finale hatten die Gäste in den folgenden Stunden die Gelegenheit, zu der Musik der Kirchworbiser „Haus- und Hofband“ Timeless das Tanzbein zu schwingen.

Am großen Karnevalswochenende geht es für die Gerstenbärter in die 5. und letzte Runde und findet ihren Höhepunkt in ihrem Weiberfasching am kommenden Sonntag.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Restkarten unter Tel.: 0174 / 7924747