Naturerlebnis und Grenzgeschichte im Eichsfeld

Kirchgandern. Am Grünen Band geht es bei einer Tour um das Naturerleben. Doch auch die Grenzgeschichte im Eichsfeld spielt eine Rolle.

Die Gebietsbetreuer der Stiftung Naturschutz bieten von April bis Oktober entlang des Grünen Bandes kostenlose Wanderungen an. Zur Grenzwanderung „Naturerleben und Grenzgeschichte im Eichsfeld“ wird für diesen Freitag, 11. August, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, eingeladen. Die Teilnehmer treffen sich am Friedhof in Kirchgandern.

Mit Gerhard Propf geht es von dort nach Rustenfelde und zurück. Unterwegs können vom Pferdeberg der Ausblick auf das Grüne Band genossen sowie Zeugnisse der Geschichte betrachtet werden. Die Artenvielfalt wird am Beispiel seltener Lebensräume vermittelt, und es wird über das Leben und die Einschränkungen im Grenzgebiet berichtet. Anmeldungen über die Website der Stiftung.