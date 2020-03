Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Naturpark wirbt um weitere Partner

Zum diesjährigen Jahrestreffen der Partnerinitiative des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal begrüßte die Naturparkleiterin Claudia Wilhelm die Partner des Naturparkes und den Gastgeber des Treffens, Bernd Ehbrecht, er ist Geschäftsführer der Whiskywelt-Burg-Scharfenstein GmbH.

Zunächst führte Ehbrecht die Gäste durch das Whisky-Erlebniszentrum. Die Ausführungen rund um das Thema „Faszination Whiskey“ verfolgten die Gäste mit großem Interesse. „Es ist ein langer Weg zum Whiskey-Experten – und eine schöne Zeit dahin“, ist in den alten Gemäuern der Burg zu lesen, wo der Eichsfelder „The Nine Springs Single Malt Whisky“ reift.

Im Anschluss standen auf der Tagesordnung der Jahresrückblick 2019, eine Auswertung der Fahrt der Partnerbetriebe zum Biosphärenreservat Schaalsee und dem Besuch der dortigen Partnerinitiative sowie ein Ausblick auf die Saison 2020/2021. „Unsere regionalen Partner sind authentische Gastgeber, leidenschaftliche Köche, Akteure, die ihre Heimat lieben und dies an Gäste weitergeben. Daher ist es mir eine Herzensangelegenheit, sie über unser Wirken als Naturpark zu unterstützen“, so die Naturparkleiterin Claudia Wilhelm.

15 Partnerbetriebe gehören derzeit dem Netzwerk der Naturparkpartner an, darunter zum Beispiel das Biohotel Wilhelmsglücksbrunn nahe Creuzburg bei Eisenach, die Brauerei Neunspringe in Leinefelde-Worbis oder das Landhaus Am Westerwald in Martinfeld. Alle Partner sind auf der Internetpräsenz des Naturparks zu finden.

„Die Erwartungen der Teilnehmer an das Jahrestreffen waren: Aktuelles aus dem Naturpark und von den Tourismusverbänden HVE Eichsfeld Touristik sowie Welterberegion Wartburg Hainich zu erfahren, andere Akteure und deren Einrichtung kennenzulernen, Netzwerke aufzubauen und gemeinsame Produkte für die Region zu entwickeln“, sagte Claudia Wilhelm. Damit dies gelingen könne, so seien sich die Mitglieder einig, bedürfe es neben der touristischen Unterstützung auch der Schaffung regionaler Wertschöpfungsketten. Wichtig seien die Einbeziehung kommunaler Strukturen und ein starker gemeinsamer Auftritt in der Region.

Für das Jahr 2020 locken die Partnerbetriebe mit ihrem kulinarischen Kalender in die Region. Für das zweite Halbjahr plant die Naturparkverwaltung einen Informationstermin für interessierte Betriebe, die das Netzwerk bereichern wollen. Die Rezertifizierung aller Betriebe ist 2021 geplant und somit auch die Erweiterung des Netzwerkes. „Laut Umfrage der Akteure können sie sich gut vorstellen die Initiative noch auf touristische Infostellen und Museen, landwirtschaftliche Erzeuger und lebensmittelverarbeitende Betriebe, holzverarbeitende Betriebe und Forstämter zu erweitern“, sagt Claudia Wilhelm.

Die „Partner der Nationalen Naturlandschaften“ stehen für:

Geprüfte Qualität und regionale Verbundenheit

Nachhaltigen Umgang mit Ressourcen

qualitativ hochwertige sowie natur- und umweltverträgliche Angebote

Die bundesweite Partnerinitiative wird koordiniert von Nationale Naturlandschaften. Unter dem Dachverband haben sich alle deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und zertifizierten Wildnisgebiete sowie ein Teil der Naturparks zusammengeschlossen. Der gemeinnützige Verein ist Träger der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“. Nähere Informationen unter www.nationale-naturlandschaften.de.

Bei Rückfragen und Interesse zur Initiative der Naturparkpartner ist die Verwaltung telefonisch unter 0361/57 391 5000 erreichbar.