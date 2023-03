Naturschutzbund Obereichsfeld sucht freiwillige Helfer

Im Frühjahr gehen wieder zahlreiche Amphibien auf Wanderschaft in ihre Laichgewässer.

Eichsfeld. Zahlreiche Amphibien gehen demnächst im Eichsfeld wieder auf Wanderschaft. Ihren Schutz hat sich der Nabu Obereichsfeld auf die Fahnen geschrieben.

Noch befinden sich die Amphibien des Eichsfelds in ihrer Winterstarre, mit der sie durch die kalte Jahreszeit kommen. Doch mit Beginn des Frühlings und den damit steigenden Temperaturen begeben sich die Tiere wieder verstärkt auf Wanderschaft in andere Lebensräume.

„Die Kröten, Frösche und Molche wandern von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern. Diese Wanderung birgt für die laut Bundesartenschutzverordnung besonders schützenswerten Tiere viele Gefahren“, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturschutzbundes Obereichsfeld (Nabu). Während der Wanderung müssen die Tiere einige stark befahrenen Straßen überqueren, heißt es in der Mitteilung weiter, dabei kämen viele der Amphibien ums Leben.

Dies zu verhindern hat sich die Arbeitsgruppe „Amphibienschutz“ des Nabu auf die Fahnen geschrieben. Im Februar wurde daher der Aufbau von neun Schutzzäunen geplant. Nun soll dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Dafür werden noch freiwillige Helfer gesucht. Wer sich beteiligen möchte, kann sich ab sofort per Email die Adresse vorstand@eichsfeld.nabu-thueringen.de an den Naturschutzbund wenden.