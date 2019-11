Leinefelde Leinefelde Die Showreihe „Wunder Erde“ kommt am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr in die Obereichsfeldhalle. Der Fotojournalist Roland Kock präsentiert die atemberaubenden Landschaften Schwedens auf der Großleinwand. Die Besucher ...

Naturwunder Schwedens

Die Showreihe „Wunder Erde“ kommt am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr in die Obereichsfeldhalle. Der Fotojournalist Roland Kock präsentiert die atemberaubenden Landschaften Schwedens auf der Großleinwand. Die Besucher erleben eine Reise mit spektakulären Bildern und Film­musik. Der Abenteurer war drei Monate lang 6000 Kilometer mit dem Auto und zu Fuß unterwegs. Dabei fing er die einzigartigen Naturwunder Schwedens mit der Kamera ein. In der Multivisionsshow gibt es wertvolle Reisetipps.

Eintrittskarten können unter Telefon 0800/222 42 42 reserviert werden.