Netzwerktreffen für bessere Integration im Eichsfeld

Eichsfeld. Matthias Rhode ist der neue Ausländerbeauftragte im Eichsfeld. Er sucht in Vorbereitung der interkulturellen Woche nach frischen Ideen und Unterstützung durch Vereine, Institutionen oder auch engagierten Privatpersonen.

Matthias Rhode ist als neuer Ausländerbeauftragter des Landkreises Eichsfeld noch nicht so lange im Amt. Aber er setzt auf Netzwerke. Unter dem Motto „Neue Räume“ hat er jüngst zum ersten Netzwerktreffen zur Vorbereitung der Interkulturellen Woche, vom 24. September bis 1. Oktober 2023 in das Landratsamt nach Heiligenstadt eingeladen.

„Bei der Interkulturellen Woche handelt es sich um eine bereits seit 1975 bundesweit im September stattfindende Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie“, weiß Rhode. Sie werde unterstützt und mitgetragen unter anderem von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Vereinen, Bildungsträgern und Initiativgruppen. In über 600 Städten und Gemeinden werden rund 5000 Veranstaltungen durchgeführt. Der nationale Tag des Flüchtlings, der am 29. September 2023 stattfindet, sei Bestandteil der Aktionswoche.

„Interkulturelle Woche – das heißt schon immer: Neue Räume schaffen, öffnen, zeigen – und auch fordern, schützen und verteidigen“, so der Ausländerbeauftragte. Dazu gehören auch neue Räume der Begegnung und des Austauschs, zum miteinander Lachen und zum gemeinsamen Nachdenken, für die Auseinandersetzung und das Zusammenfinden.

Matthias Rhode berichtete beim ersten Netzwerktreffen, dass im Jahr 2023 der Fokus auf eben diese Räume und ihre vielen Überlagerungen gesetzt werden soll. Das gemeinsame Motto lasse viel Freiraum und schaffe gleichzeitig eine Verbindung untereinander.

Eine zentrale Frage beim ersten Netzwerktreffen lautete deshalb auch, wie man ein größeres Interesse in der breiten Bevölkerung an der Integration ausländischer Mitbürger wecken könnte. Zur Vorbereitung der geplanten Eröffnungsfeier sowie zur besseren Koordinierung der einzelnen Veranstaltungen während der Interkulturellen Woche, bat Rhode deshalb um die Zuarbeit von Vorschlägen zur Programmgestaltung.

Das 2. Netzwerktreffen soll übrigens am Donnerstag, 27. April, stattfinden. Interessierte Bürger oder Vereine können sich jederzeit an Matthias Rhode wenden.

Erreichbar ist er postalisch unter Landkreis Eichsfeld, Ausländerbeauftragter Matthias Rhode, Friedensplatz 8 in 37308 Heiligenstadt, unter Telefon: 03606/650 5216 und per E-Mail an auslaenderbeauftragter@kreis-eic.de