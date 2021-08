Neue Bushaltestellen für Hohengandern

Nachdem voriges Jahr die Ortsdurchfahrt von Hohengandern eine neue Fahrbahndecke bekommen hat, werden nun die zwei Bushaltestellen an der Bundesstraße erneuert

Hohengandern. Momentan werden bereits die Gossensteine gesetzt.

Nachdem die Ortsdurchfahrt von Hohengandern eine neue Fahrbahndecke bekommen hat, werden nun die zwei Bushaltestellen an der Bundesstraße erneuert und auf 50 Meter Länge vergrößert. Sie werden barrierefrei gebaut und erhalten neue Buswartehäuschen. Bisher gab es nur eins in Fahrtrichtung Arenshausen. Im Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Zur Überbrückung wurde ein provisorischer Haltepunkt in der Gerbershäuser Straße eingerichtet. Hier setzen Elias Klaunberg und seine Kollegen von der TWE Uder die Gossensteine.