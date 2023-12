Neue Chancen für Eichsfelder Arbeitnehmer

Die Agentur für Arbeit in Nordhausen bietet Rat und Hilfe bei beruflicher Neuorientierung.

Eichsfeld Wer im Eichsfeld nach neuen Wegen im Arbeitsleben sucht, kann sich Rat bei der Agentur für Arbeit in Nordhausen holen. Sie hat im neuen Jahr zusätzliche Angebote parat.

Wer im Job mehr Verantwortung übernehmen, berufliches Wissen aktualisieren oder sich beruflich neu orientieren möchte, kann sich bei den Berufsberatern im Erwerbsleben Rat und Hilfe holen.

„Sie unterstützen Ratsuchende in jeder Phase des Berufslebens. Beratungsgespräche können persönlich, am Telefon oder auch per Video durchgeführt werden“, teilt die Pressestelle der Agentur für Arbeit Thüringen Nord in Nordhausen mit. Eine Online-Terminvereinbarung sei bequem möglich über arbeitsagen-tur.de/portal/kontakt/de/terminvereinbarung

Doch auch wer nicht die Möglichkeit hat, persönlich oder per Internet eine Beratung wahrzunehmen, kann das Angebot der Agentur für Arbeit in Anspruch nehmen. Denn zusätzlich bieten die Mitarbeiter der Berufsberatung im Erwerbsleben monatliche Telefonsprechtage an.

Diese finden ab Januar kommenden Jahres an jedem ersten Dienstag im Monat in der Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr statt. Die Beraterinnen und Berater stehen unter der Telefonnummer 0361/302 2222 für Fragen zu beruflichen Veränderungen und möglichen Qualifizierungswegen zur Verfügung. Die nächsten Telefonsprechtage finden am 2. Januar, 6. Februar und 5. März statt.

Darüber hinaus bietet das Team virtuelle Veranstaltungen, jeweils von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, zu weiteren Themen wie beispielsweise beruflichem Neubeginn oder dem Wiedereinstieg in den Beruf an. Die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen ist nach Anmeldung kostenfrei möglich: arbeitsagentur.de/vor-ort/thueringen-suedwest/berufsberatung-fuer-erwachsene/bbie-veranstaltungen.

Weitere Informationen unter www.arbeitsagentur.de