Neue Gesellschaft für Gartenschau

In drei Jahren sollen für die Landesgartenschau in Leinefelde, dem größten Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis, 45 Millionen Euro investiert werden. Um die geplanten Projekte optimal betreuen und umsetzen zu können, gründete die Stadt Leinefelde- Worbis eigens eine Gesellschaft. Laut Marko Grosa (CDU), Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis, werden über die Gesellschaft auch die nötigen Finanzierungen abgewickelt.

„Jede Stadt, die eine Landesgartenschau gewinnt, muss die Eigenmittel finanzieren“, sagt Grosa. Auch die Fördermittel müssen vorfinanziert werden, da diese erst nach Fertigstellung der Maßnahme fließen, so der Bürgermeister. Dass würde auch heißen, dass man erst einmal ein Starterkit benötige, um anfangen zu können.

„Es ist total daneben, wenn jemand glaubt, dass man ohne Finanzierung 45 Millionen Euro ausgeben kann. Also finanzieren wir nicht über die Stadt, sondern über den gegründeten Eigenbetrieb, die Entwicklungsgesellschaft Landesgartenschau. Finanziert werden auch die Maßnahmen, für die das Geld von der Fördermittelstelle zurückkommt“, sagt Marko Grosa.

Spätestens im März ziehe die Entwicklungsgesellschaft in neue Büroräume in der Südstadt um. Die Gesellschaft nehme sofort nach der Gründung, die in diesem Monat erfolgt, die Arbeit auf. Die Büroräume würden derzeit im ehemaligen Aldi-Gebäude entstehen.