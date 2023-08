Neue Gymnasiasten in Worbis mit einer Party begrüßt

Bennit-Luca Monska, Elias Eckardt, Felix Rittmeier, Irma Kochzius, Hugo Klaus, Mia Rogenz, Katharina Mann, Sophie Frixel, Svea Wegerich und Pina Sofie Postel gehen am Worbiser Gymnasium in die Klasse 5.3 (von links).

Worbis. Die neuen Schülerinnen und Schüler wurden am Staatlichen Gymnasium „Marie Curie“ Worbis mit einer Party begrüßt. Zwei erlebnisreiche Projekttage liegen schon hinter den neuen Gymnasiasten.

Der erste Schultag nach den Sommerferien ist für alle etwas Besonderes – so auch am Staatlichen Gymnasium „Marie Curie“. „Hier beginnt das neue Schuljahr traditionell mit einer Willkommensveranstaltung in der Ohmberghalle, bei der alle neuen Schülerinnen und Schüler aus der neuen Klassenstufe 5 schwungvoll begrüßt werden“, berichtet Lehrerin Nadine Böhlitz. In diesem Jahr besuchen 56 Schülerinnen und Schüler die Klassenstufe 5 und werden durch drei Klassenleiterteams beraten, unterstützt und begleitet.

Nicht nur die Kinder sind nervös

Knut Schürmann, Musiklehrer des Gymnasiums, führte durch das Programm. So sprach er von möglichen Ängsten am ersten Schultag und offenbarte den Kindern, dass nicht nur die Kinder nervös seien. Zudem animierte er das Publikum zum Mitsingen und Mitklatschen. Musikalisch unterstützt wurde er dabei durch die Klasse 6.3. Am Piano stellten Ella Matthäus und Jule Gatzemeier Taktgefühl unter Beweis und Theodor Kiesewetter lockerte die Anspannung durch einen musikalischen Beitrag auf seiner E-Gitarre.

Bernd Schüler, Schulleiter des Gymnasiums, bekräftigte, dass man den Übergang von der Grundschule an das Gymnasium besonnen gestalte. Die neuen Schüler erwarte zwei Projekttage, an denen sie gemeinsam das Schulhaus und den -alltag kennenlernen können. Bernd Schüler appellierte an die Eltern, die Kinder zunehmend eigenständiger handeln zu lassen und zugleich das Gespräch mit der Schule zu suchen, wenn etwas im Argen liegen sollte.

Mit den Worten nach Galileo Galilei: „Man kann den Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken“, unterstütze er seine Gedanken, dass der schulische Erfolg auch stets vom eigenständigen Engagement abhängig sein wird. Letztlich begann für alle Kinder der erste Schultag.