Neue Heiligenstädter Stadtbibliothek startet mit ersten Veranstaltungen durch

Kommenden Dienstag gibt es die erste reguläre Veranstaltung im neuen Domizil der Stadtbibliothek in der Wilhelmstraße. .

Heiligenstadt. In Heiligenstadt gibt es im neuen Domizil der Stadtbibliothek jetzt die ersten Veranstaltungen. Den Auftakt machen Erzählbilder und Märchentexte eines im Eichsfeld gern gesehenen Gastes.

Die Stadtbibliothek Heiligenstadt lädt in den neuen Räumen in der Wilhelmstraße 36 zu den ersten beiden Veranstaltungen ein. Am Dienstag, 4. April, gibt es ab 15 Uhr „Tausend Perlen unter dem Moos“ Erzählbilder von Jana Maria Hildebrandt zu Märchentexten von Andreas vom Rothenbarth und um 18 Uhr die Ausstellungseröffnung zu genau dem gleichen Thema.

Das Team der Stadtbibliothek Heiligenstadt freut sich auf viele neugierige Besucher in den neuen Räumen.