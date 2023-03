Neue Kurse der Kreisvolkshochschule Eichsfeld

Leinefelde. Wer sich auch im Erwachsenenalter weiter bilden möchte, ist bei der Kreisvolkshochschule Eichsfeld an der richtigen Adresse. Im April starten neue Kurse.

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet im April neue Kurse an. Freie Plätze gibt es in einem Englischkurs, der montags ab dem 17. April stattfindet.

Er ist für Interessenten geeignet, die über Vorkenntnisse verfügen und diese in lockerer Atmosphäre und ohne Leistungsdruck ausbauen wollen.

Zwei Yogakurse beginnen am Dienstag, 18. April, um 10.45 Uhr und am Mittwoch, 19. April, um 10 Uhr, in denen noch wenige freie Plätze verfügbar sind.

Ab Donnerstag, 20. April, 10 Uhr steht an jeweils fünf Vormittagen die nutzerfreundliche Bedienung des Smartphones im Mittelpunkt.

Anmeldung und nähere Informationen unter der Nummer 03606/6504445 und unter www.kvhs-eichsfeld.de