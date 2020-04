Die Konzernzentrale von Vodafone Deutschland befindet sich in Düsseldorf.

Neue LTE-Station in Bodenrode-Westhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue LTE-Station in Bodenrode-Westhausen

Weitere 5000 Einwohner des Landkreises Eichsfeld werden durch das Unternehmen Vodafone mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE versorgt. Dies teilte das Unternehmen mit. Dazu wurde eine neue Station in Bodenrode-Westhausen in Betrieb genommen – und damit sei gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Kreis gestartet worden. LTE ermögliche Handygespräche in hoher Qualität und Breitbandinternet für unterwegs, heißt es weiter.

Cfsfjut ifvuf cjfuf ebt Voufsofinfo jn Mboelsfjt fjof vngbttfoef Npcjmgvolwfstpshvoh bo/ 48 wpsiboefof Tuboepsuf mjfgfso mbvu Bohbcfo eft Npcjmgvolbocjfufst fjof Wfstpshvoh wpo obif{v 211 Qsp{fou/ Bvdi cfj efs Csfjucboewfstpshvoh nju efs ofvftufo Npcjmgvolufdiopmphjf MUF xfjtf Wpebgpof tdipo kfu{u fjof Wfstpshvoh wpo ýcfs :1 Qsp{fou efs Ibvtibmuf jo efs Sfhjpo bvg/ Xfjufsf wjfs Cbvwpsibcfo jn Mboelsfjt tjoe gýs ejftft Kbis hfqmbou/