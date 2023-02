Neue Pfarrerin für Leinefelde und Dingelstädt begrüßt – Unbekannte stehlen Torte vom Kuchenbuffet

In der Luther-Kirche in Leinefelde wurde die neue Pfarrerin Dorothea Heizmann begrüßt. Kein Platz blieb in der evangelischen Kirche frei.

Leinefelde. Die evangelischen Kirchengemeinden Leinefelde und Dingelstädt haben eine neue Pfarrerin. Dreiste Diebe machen sich während des Einführungsgottesdienstes über Kuchenbuffet her.

Es war ein Tag, der von vielen Gemeindegliedern der Kirchengemeinden Leinefelde und Dingelstädt lange herbeigesehnt und erwartet wurde. Nach anderthalb Jahren Vakanzzeit wurde endlich eine neue Pfarrerin in der Gemeinde eingeführt. In dieser Pfarrstelle nach allen Pfarrern nun erstmals eine Pfarrerin. Doch es gab auch einen nicht so schönen Vorfall an dem Tag des Einführungsgottesdienst.

Aber der Reihe nach: Etwa 170 Gemeindeglieder und Gäste hatten sich zum Einführungsgottesdienst in der Luther-Kirche in Leinefelde versammelt. „Es waren alle verfügbaren Bänke und Stuhlreihen besetzt. Beim Einzug in die Kirche spielte der Eichsfelder Posaunenchor unter Leitung von Frank Kunze das Stück ,Ein neuer Anfang’, den wir alle nun mit Pfarrerin Dorothea Heizmann wagen wollen“, berichtet Ute Kunze, Mitglied des Gemeindekirchenrates. Auch der Kirchenchor wünschte mit seinen dargebotenen Lieder Zuversicht und Frieden. Superintendent Andreas Piontek leitete die Amtseinführung und die damit verbundene Segnung.

Ein Engel als Geschenk für die Pfarrerin

Und er hatte ein Geschenk dabei – einen Engel – der Pfarrerin Heizmann auf ihrem weiteren Lebensweg stets begleiten soll. Im Rahmen der Segnung zusammen mit den Vakanzvertretern, Pfarrer Johannes Möller und Gemeindepädagogin Sabine Münchow, sowie zwei Vertretern der Gemeindekirchenräte der beiden Kirchengemeinden wurden Pfarrerin Heizmann weitere Worte der Heiligen Schrift und gute Wünsche mit auf den Weg gegeben.

„Danach durfte Dorothea Heizmann zum ersten Mal als unsere Pfarrerin die Predig halten“, so Kunze. Gekommen waren auch Mitglieder der katholischen Nachbargemeinde und Vertreter der Stadt Leinefelde. Pfarrer Gregor Arndt und Ortsteilbürgermeister Dirk Moll (CDU) begrüßten die Pfarrerin und richten Grußworte an die Gemeinde und wünschen sich eine gute Zusammenarbeit.

Mit Aushang wird nach dem dreisten Dieb gesucht

„Dieser Gottesdienst und das daran anschließende Kaffeetrinken waren geprägt von Dankbarkeit für alle Unterstützung, welche wir als Gemeinden in den zurückliegenden Monaten von den aktiven und im Ruhestand befindlichen Pfarrern der Region aber auch von vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern unserer Gemeinde erfahren durften“, so Kunze. Nun ist man gespannt darauf, wie die die neue Pfarrerin die Gemeinde leiten und prägen wird.

Überschattet wurde der freudige Tag von einem Diebstahl. Während des Einführungsgottesdienst im Obergeschoss machten sich Unbekannte über das im Gemeindesaal aufgebaute Kuchenbuffet her und klauten eine Mohntorte inklusive der Tortenplatte. Im Schaukasten wird auf den Diebstahl hingewiesen und man richtet sich mit klaren Worten an den oder die Unbekannten.

„Wer so dreist ist und das macht, der sollte nun auch mutig sein und wenigstens die Tortenplatte wieder zurückbringen. Wir sind gespannt“, steht auf einem DIN-A4-Zettel geschrieben.

Zu sehen ist auch eine Mohntorte, um mehr Aufmerksamkeit mit dem Aushang zu erlangen.