Ein Spiegelbild wie Deutschland vom Ausland aus gesehen wurde und wird, ist die neue Ausstellung „Deutschlandbilder. Das vereinigte Deutschland in der Karikatur des Auslands“ im Grenzmuseum Schifflersgrund.

Dabei handelt es sich um 105 Karikaturen von 57 Karikaturisten aus 26 Nationen, die sich mit den Themen Einheit, Wiedervereinigung und den damit verbundenen Ängsten und Hoffungen beschäftigen. Entstanden sind sie zwischen 1990 und den 2000er Jahren, in fünf Themenfelder gegliedert und jetzt noch sechs Wochen in der Hessenhalle des Museums zu sehen.

Die Ausstellung ist eine Leihgabe der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn, erklärt Christian Stöber, pädagogischer und wissenschaftlicher Leiter des Museums, und beschreibt weiter: „Die Karikaturen reichen von hoffnungsvoll-wertschätzend bis kritisch-apokalyptisch.“

Er rät den Besuchern, sich Zeit zu nehmen, denn zu den Bildern gibt es erklärende Texte und die regen, genauso wie die Darstellungen selbst, zum Gespräch an.

Das hatte man schon bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag gesehen, bei der zwei kleine Sonderführungen angeboten wurden, die gut besucht waren. „Karikaturen spitzen zu, polarisieren, sind interpretationsfähig. Wir wollen, dass die Besucher über die Bilder reden“, so Christian Stöber. Auf Anfrage sind Gruppenführungen möglich. Mit der Eröffnung der Ausstellung wurde das neue System zum ersten Mal verwendet. Es handelt sich um 45 laufende Meter Stellwände. Sie haben knapp 20.000 Euro gekostet. Über das Regionalbudget der Leader-Region Werra-Meißner-Kreis habe man Fördermittel dafür beantragt und auch bekommen.

Die einen Meter breiten und 2,5 Meter hohen Wände verfügen über ein Aufhängesystem mit Perlonseilen, an denen Bilderrahmen, also perfekt für die Karikaturen, aufgehangen werden können. Sie können aber auch anderweitig genutzt werden. „Beim Erzählcafé zum Beispiel könnten Besucher mitgebrachte Bilder oder Dokumente befestigen. Dann wächst diese Ausstellung wie eine soziale Skulptur“, so Christian Stöber. „Von der Technik her ist das schon Champions League, große Messen in Frankfurt und Leipzig nutzen dieses System.“