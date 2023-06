Neue Selbsthilfegruppe gründet sich im Eichsfeld

Heiligenstadt. Angehörige von Kindern mit Essstörungen treffen sich erstmals in Leinefelde. Offen kann man in der Selbsthilfegruppe über die Erkrankung, Probleme und Ängste sprechen.

Eine neue Selbsthilfegruppe für Angehörige von Kindern mit Essstörungen gibt es jetzt im Eichsfeld. Eine erste Zusammenkunft findet am Dienstag, 13. Juni, statt. Dann trifft sich die Selbsthilfegruppe „Ein Löffel voll Leben“, die sich zurzeit noch in der Gründungsphase befindet. Darüber informierte am Freitag die Kreisverwaltung.

Im Fokus sollen der gegenseitige Erfahrungsaustausch sowie die Schaffung eines gemeinsamen Raumes für hilfe- und ratsuchende Angehörige von Kindern mit Essstörungen stehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, im Rahmen der Treffen offen über die Erkrankungen, Probleme und Ängste zu sprechen.

Alle Interessierten sind bereits zum ersten Treffen herzlich eingeladen, das am 13. Juni um 15 Uhr im Frauenzentrum in Leinefelde, Jahnstraße 12, beginnt.

Laut Mitteilung des Landratsamtes ist die Teilnahme unverbindlich und ohne eine vorherige Anmeldung möglich. Bei Fragen können sich Angehörige auch gern an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) des Gesundheitsamtes wenden.

Kontakt unter Telefon: 03606/6505335, E-Mail: selbsthilfekontaktstelle@kreis-eic.de