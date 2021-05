Ray Cooper stellt seine Lieder in Witzenhausen vor.

Neue Songs über Helden unserer Zeit – in Witzenhausen zu erleben

Witzenhausen. Am Dienstag, 1. Juni, tritt der Singer-Songwriter im Ringelnatzgarten auf. Beginn: 18 Uhr.

Ein Konzert gibt gibt Ray Cooper am Dienstag, 1. Juni, ab 18 Uhr, im Ringelnatzgarten in der Steinstraße 12 in Witzenhausen.

Geschichten stehen im Zentrum von Coopers Songs, und das vierte Album „Land of Heroes“ des Singer-Songwriters und Instrumentalisten geht der Frage nach, wer die Helden heute sind. Er selbst findet sie überall.

Seine Ideen, so der Musiker, stammten aus Erinnerungen, Träumen, Geschichtsbüchern, Biographien, Medien, Gesprächen. Das neue Album entstand vom Schreiben bis zum Aufnahmeprozess im Sommer 2020 in einer kleinen Holzhütte in Schweden. Da Cooper Touren absagen musste, konzentrierte er sich auf das Schreiben und die Aufnahmen. Der Musiker spielte alle akustischen Instrumente selbst ein, nur einige Backing Vocals wurden über das Internet von der britischen Singer-Songwriterin Rowan Godel beigesteuert.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Anmeldung: Tel.: 05542/6199785