Neuer Grill für Breitenhölzer Rotkreuzler

Breitenholz. Gerät wird dringend zur Versorgung bei Blutspendeaktionen gebraucht. Bank erfüllt Herzenswunsch

Der DRK-Ortsverein Breitenholz ist glücklich. Seit langem schon brauchen die Helfer einen größeren Grill, um bei Blutspendeaktionen die fleißigen Spender zu versorgen. Jetzt ist er da.

Möglich wurde das durch eine großzügige Spende der Warenabteilung der VR-Bank Südniedersachsen, die im Landkreis Eichsfeld vor allem landwirtschaftliche Kunden betreut, Tankstellen unterhält und im Einzelhandel aktiv ist.

Mit dem Programm „Wir tun Gutes“ unterstützt die VR-Bank Vereine und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet. Verwendet werden dafür Erlöse aus dem sogenannten „Gewinnsparen“.

Michael Steinberg, Leiter der Warenabteilung, übergab jetzt gemeinsam mit Simon Tetzlaff, dem Marktleiter des Raiffeisenmarktes Duderstadt, den nagelneuen Grill an Bodo Sontag vom Vorstand der Breitenhölzer Ortsgruppe.

Bei Spendenterminen werden oft 50 bis 100 Spender erwartet

Der bedankte sich herzlich für die großzügige Unterstützung, die nicht selbstverständlich sei. Es sei sogar eine große Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit. Mehrfach im Jahr begrüße man in Breitenholz zu Blutspendeaktionen 50 bis 100 Spender. „Als Motivation geben wir uns immer viel Mühe bei der Versorgung der Spender. Da kommt der dringend benötigte große Grill gerade recht“, so Bodo Sontag. Er freue sich sehr, dass das DRK Breitenholz bedacht wurde.

Das gesellschaftliche Engagement für Vereine und Institutionen in der Region gehöre zum Selbstverständnis, betonte Michael Steinberg. Gerade die Vereinsarbeit mit ihren vielen ehrenamtlichen Helfern, die Förderung und Unterstützung von solch wichtigen Einrichtungen des Gesundheitswesens liege seiner Bank am Herzen. Denn diese Arbeit und das Engagement wie beim Ortsverein Breitenholz seien unverzichtbare Bestandteile in der Gesellschaft.