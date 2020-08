Neuer Kreisverkehr in Leinefelde

Mit dem Bau der Autobahn 38 wurde eine Verbesserung der Verkehrsanbindung der Region Leinefelde und des südlichen Harzrandbereiches erzielt. „Damit die A 38 ihre Funktion voll erfüllen kann, ist ein nachgeordnetes und leistungsfähiges Straßennetz erforderlich. Seit einigen Jahren erfolgt hierzu die Planung zur Verlegung der Ortsdurchfahrt Leinefelde im Zuge der Landstraße L 3080“, sagt Andreas Bode, Regionalleiter des Landesamts für Bau und Verkehr.

Die geplante Ortsumfahrung als Bestandteil des Landesstraßenbedarfsplanes 2030 erfülle im Verbund mit der Ortsumgehung Kallmerode die Ziele mit Blick auf die Infrastruktur. Die Planung zur Verlegung der Ortsdurchfahrt ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Teilabschnitt wird mit dem Bau der Ortsumfahrung Kallmerode realisiert und beinhaltet den Knotenpunktausbau der Bundesstraße B 247/Landstraße L 1032 und der Landstraße L 3080.

Der folgende zweite Bauabschnitt beinhalte die Verlegung der L 3080 zwischen Beuren und Leinefelde. Am Ortsausgang Beuren, rund 150 Meter nach der Brücke beginnend, verläuft die neue Trasse auf 1,7 Kilometern über die südwestlich von Leinefelde befindlichen landwirtschaftlichen Flächen bis zum Knoten B 247/Mühlhäuser Chaussee. Die bestehende Ampelanlage am Toom-Baumark solle zu einem Kreisverkehr mit 40 Meter Außendurchmesser umgebaut werden. Die Anbindung der bisherigen L 3080 aus Richtung Leinefelde werde als kommunale Straße über eine Aufmündung an die neue Trassenführung erfolgen. Der vorhandene Radweg solle in diesem Bereich der neuen Straßenführung angepasst werden, nicht mehr benötigte Verkehrsflächen werden zurückgebaut. „Zur Zeit können noch keine terminliche Aussagen getroffen werden, da die Länge des Planfeststellungsverfahren von der Zahl der Einwendungen abhängt und ob diesen abgeholfen werden kann“, so Andreas Bode.