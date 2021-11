Neuer Markt in Heiligenstadt öffnet

In Heiligenstadt eröffnet Donnerstag ein Action-Markt in der Flinsberger Straße.

Heiligenstadt. Action nach Umbau des alten Duk in Flinsberger Straße zu finden.

Eine weitere Neuansiedlung in Heiligenstadt öffnet am Donnerstag um 9 Uhr ihre Türen. Im früheren Duk in der Flinsberger Straße hat sich ein Action-Markt eingerichtet und die vergangenen Wochen für den Umbau und die Einrichtung des Gebäudes genutzt. Auf 700 Quadratmetern Verkaufsfläche werde es mehr als 6000 Produkte des erweiterten täglichen Bedarfs geben, wie Deko, Spielzeug und mehr, heißt es von Bart Raeymaekers, Geschäftsführer von Action Deutschland. Er freut sich über die neue Filiale: „Der Standort erfüllt alle Kriterien. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar.” Natürlich habe man im neuen Markt auch ein Hygienekonzept umgesetzt. Die in Heiligenstadt wird die 422. Filiale in Deutschland, insgesamt gebe es europaweit mehr als 1800.