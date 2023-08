Neuer Rettungswagen nimmt im Eichsfeld am Freitag seinen Dienst auf

Eichsfeld. In Marth wird es zumindest für zwei Jahre eine weitere Rettungswache geben. Das Deutsche Rote Kreuz Eichsfeld betreut auch diesen Standort.

Ein zusätzlicher Rettungswagen wird ab Freitag, 1. September, im Landkreis in Dienst genommen. Das Fahrzeug wird auf dem Gelände der Firma DS Smith Packaging in Marth stationiert, teilt das Landratsamt mit. Bereits im Jahr 2022 habe der Landkreis, als Aufgabenträger des bodengebundenen Rettungsdienstes, gemeinsam mit den Krankenkassen die Einrichtung des Standortes abgestimmt.

Zunächst gelte ein zweijähriger Erprobungszeitraum, um danach eine Standortneubewertung vorzunehmen. Zugeordnet ist dieser der Rettungswache in Heiligenstadt. Er ist, außer an Feiertagen, montags bis freitags von 7.30 bis 19.30 Uhr besetzt und wird von einem Notfallsanitäter sowie einem Rettungssanitäter des Deutschen Roten Kreuzes Eichsfeld betreut. Guido Solf, DRK-Chef, Olaf Pschorn, Werkleiter Holger Erben, Thomas Müller, Jörg Blankenburg und Domenik Dietrich verschafften sich am Donnerstag ein Bild von der neuen Wache.