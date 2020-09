Neuer Seniorentreff in Heiligenstadt eröffnet

Interessiert schaut sich Thea Mertke – sie lebt im Betreuten Wohnen der Johanniter in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße – im „Vergiss mein nicht“ um. Die neue Begegnungsstätte im Erdgeschoss lädt seit Montag ein. „Es ist schön zusammenzukommen, nicht einsam zu sein“, bekräftigt die rüstige Dreiundneunzigjährige, die sehr viel davon hält, sich nicht in die eigenen vier Wände in der ersten Etage zurückzuziehen, sondern Gemeinschaft zu pflegen.