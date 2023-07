Neuer Spielturm für kleine Badbesucher im Südeichsfeld

Ershausen. Das Freibad in Ershausen ist um eine Attraktion reicher. Jetzt gibt es noch mehr Spaß für die kleinen Gäste.

Pünktlich mit Ferienbeginn wartet das Freibad in Ershausen mit einem neuen Spielgerät auf. Der alte Rutschenturm am Spielplatz war in die Jahre gekommen und konnte nicht mehr betrieben werden. Daher wurde in ein neues Gerät investiert. Eine neue Rutsche mit zusätzlichen Kletter- und Turnmöglichkeiten erwartet jetzt die kleinen Gäste. Die Finanzierung übernahm im Wesentlichen der Verein Jugend & Brauchtum, der einen Großteil seiner Einnahmen vom 750-jährigen Ortsjubiläum 2022 stellte. Auch der Förderverein Freibad Schimberg und die Gemeinde Schimberg unterstützten. Aufgebaut hat der Bauhof mit Helfern aus dem Johannesstift das Gerät.