Neuer Supermarkt und Feuerwehrgerätehaus

Obwohl die Zeit aufgrund der Corona-Pandemie schwer ist, setzt Berlingerodes Bürgermeister Daniel Bertram (CDU) auf Investitionen. „Es ist wichtig zu zeigen, dass es trotzdem weitergehen muss und weitergeht“, sagt er und hat als großes Projekt die Erschließung des neuen Gewerbegebietes am Ortsausgang in Richtung Teistungen im Blick. Dort sollen sich aber nicht nur kleinere Unternehmen ansiedeln.

Was dem Dorf mit seinen über 1200 Einwohnern fehlt, ist ein Einkaufsmarkt. Einen solchen zu bekommen, das ist schon lange der Wunsch vieler Bürger und auch der des Ortschefs. Zudem gibt es die Pendler, die jeden Tag durch Berlingerode fahren. Jetzt, meint Bertram, könne man dem Ganzen einen Schritt näher kommen, denn Norma habe Interesse signalisiert, dort zu bauen. „Ich fände es gut, und für uns ist es vielleicht die letzte Chance, wieder einen Handelsstandort zu bekommen. Es wäre ein Gewinn, und wir werden sehen, was die Verhandlungen bringen“, sagt er.

Was die Ansiedlung kleinerer Firmen im Gewerbegebiet angeht, muss er sich auch keine Gedanken machen. „Es gibt bereits viele positive Anfragen.“ Die Zeit im Nacken sitzt ihm derweil beim Feuerwehrgerätehaus. Die Unfallkasse hat erhebliche Mängel an dem jetzigen festgestellt, das sich im Ortszentrum im Gebäudekomplex des Dorfgemeinschaftshauses befindet. Sollte sich an der Situation nichts ändern, hat die Kasse gedroht, den Versicherungsschutz auslaufen zu lassen. Der Druck ist groß.

Die Feuerwehr braucht ein neues Gerätehaus. Die Unfallkasse macht Druck. Foto: Eckhard Jüngel

Doch einen Standort für den Neubau gibt es schon. Der soll seinen Platz im besagten neuen Gewerbegebiet bekommen. Auf knapp zwei Millionen Euro wird das Investitionsvolumen geschätzt. Vom Landkreis habe es ein Fördersignal gegeben, zudem gebe es Gespräche mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes mit Blick auf den Katastrophenschutz und die mögliche neue B247, die auch einen Tunnel vorsehe, so der Bürgermeister. Bevor aber das Feuerwehrgerätehaus und eventuell der Markt gebaut werden können, muss das Gewerbegebiet erst einmal erschlossen werden, und zwar schnell. Bertram hofft, dass der Baustart nächstes Jahr erfolgen kann. Um möglichst kostengünstig zu bauen, müsste allerdings der Sportplatz, der sich in dem Bereich befindet, um 90 Grad gedreht werden. Und wenn der angefasst wird, dürfte das auch für ihn positive Veränderungen bringen.

„Alles zusammengenommen sind das große Projekte, die viel Geld kosten“, weiß der Bürgermeister. Doch da die Gemeinde eine hohe Steuerkraft hat – die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich im Schnitt jedes Jahr auf rund 1,2 Millionen Euro – gibt es keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Und weil Daniel Bertram gerade beim Rechnen ist, nimmt er gleich die zu zahlenden Umlagen ins Visier. Da sind die Kreisumlage, die mit rund 600.000 Euro zu Buche schlägt, die Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit 150.000 Euro und die Finanzausgleichsumlage mit ebenfalls 150.000 Euro. „Da bleibt von der Gewerbesteuer nicht viel übrig.“

Wie es ist, wenn das Geld knapp wird, erlebte der Ortschef dieses Jahr. Denn wegen Corona fehlte Steuergeld. Und wenn man einen kommunalen Kindergarten mit Personalkosten hat, ist das schwierig.

Seit Juli hat sich die finanzielleSituation wieder entspannt

„Ein solcher Liquiditätsengpass ist beängstigend, wenn man auf keine Schlüsselzuweisungen zurückgreifen kann und die Kreisumlage nicht gestundet wird. Bei der VG-Umlage ging das zum Glück“, sagt der Berlingeröder. Und für Geld aus dem Finanzausgleichstopf, in den die Gemeinde einzahlt, würden zwei Prozent Zinsen anfallen.

Doch seit Juli hat sich die finanzielle Situation wieder entspannt. „Wir sind aus dem Tal der Tränen. Und auch wenn wir die 122.000 Euro vom Land zurückzahlen müssen, ist es doch gut, dass wir sie erst einmal hatten“, meint Bertram. Einen Baustopp für die Arbeiten im Rotental, wo die Kommune um die 600.000 Euro in den Straßen- und Gehwege-Bau investiert, gab es auch nicht. Und obwohl die Telekom nicht mitzieht, gibt es dort schnelles Internet.