Heiligenstadt. Volkstümliche Musik am Sonntag, 20. September, im Kulturhaus Heiligenstadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Termin für den Schäferstadl

Zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus musste „Der Schäferstadl unterwegs“, ursprünglich geplant am 15. März im Eichsfelder Kulturhaus, verschoben werden. Nun gibt es einen neuen Termin. Die Veranstaltung für Freunde von volkstümlichen Schlagern findet nach jetzigem Stand am Sonntag, 20. September dieses Jahres, 15 Uhr, statt. „Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit“, heißt es von der Konzertagentur. Neben den Schäfern stehe Angela Wiedl mit auf der Bühne, ihr Bruder Richard Wiedl entführe in die Welt der Klassik und Operette.