Engel stehen unter anderem als Symbol für Trauer und Trost. Sie finden sich auch in den Kirchenfenstern von Silberhausen.

Neuer Trauergesprächskreis in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Caritas Heiligenstadt unterbreitet weiteres Angebot.

Die Caritas in Heiligenstadt bietet ab Montag, 15. November, einen neuen Gesprächskreis für Trauernde an. Der Verlust eines nahen Angehörigen kann in bislang ungekannte Tiefen, Einsamkeit und Verzweiflung stürzen lassen. „Jeder wird die Erlebnisse, die durch Sterben und Tod ausgelöst werden, unterschiedlich erleben und mit der Erschütterung anders umgehen. Dem einen ist es vielleicht eine Hilfe, gleich wieder zu arbeiten, dem anderen ist dies unmöglich. Er ist wie gelähmt oder wird von vielfältigen Gefühlen überwältigt“, weiß Trauerbegleiter Harald Sterner von der Caritas. Für viele sei es jedoch wichtig, ihre Gefühle und Gedanken über den Verstorbenen und den Tod auszudrücken.

Seit fast 20 Jahren bietet die Caritas Heiligenstadt Trauergruppen an. Auf dem Weg durch die Trauer sind diese Gesprächskreise den Teilnehmern zu einer Hilfe geworden. An acht Abenden – im Abstand von etwa vier Wochen – wolle man mit einer kleinen Gruppe Betroffener sprechen und arbeiten. Der Verlust eines nahestehenden Angehörigen kann auch schon länger zurückliegen. Die nächste Trauergruppe beginnt am Montag, 15. November, um 19 Uhr im Caritashaus Heiligenstadt, Bahnhofsplatz 3.

Anmeldung und Infos: Telefon 03606/50970 oder E-Mail: sterner.h@caritas-bistum-erfurt.de.