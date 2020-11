Zum Dank für 30 Jahre Deutsche Einheit ist am Freitag um 15 Uhr, zur Sterbestunde Jesu, ein neues Kreuz am Hüpstedter Anger eingeweiht worden. „Als Hoffnungs- und Segenszeichen“, so Pfarrer Günter Christoph Haase. Dazu läutete die Glocke der Martinskirche, um die Gemeindemitglieder zur Segnung zusammenzurufen.

„Gerade in diesem schwierigen Jahr ist es ein Zeichen der Dankbarkeit und Hoffnung“, so Haase. „Jedes Jahr werden wir am Tag der Deutschen Einheit daran erinnert, dass wir das Heil für unser Zusammenleben nicht ausschließlich vom Staat erwarten können, geschweige denn von der Wirtschaft, vom Markt oder von der Börse“, sagte der Geistliche auf dem Anger. „Auch jetzt, im Corona-Jahr, wird uns schmerzhaft bewusst, wie zerbrechlich unser Leben ist, dass wir nicht alles in der Hand haben und vor allem, dass nicht alles selbstverständlich ist.“

Er verwies auf den Glauben, dass an Gottes Segen alles gelegen ist. Aber beim Blick in die Bibel falle auf, dass in der Heiligen Schrift nur ganz selten davon die Rede sei, dass Gott ein Land oder eine Stadt segne. „Gott segnet die Menschen, die dort wohnen. Alle Menschen.“ Er bat erneut um Gottes Segen für die Menschen, damit „alles für uns, unser Tun, zum Segen wird.“ Haase schlug den Bogen zum Virus, der das gesamte Leben überschatte, existenzielle Ängste hervorrufe. „Gerade in dieser Krisenzeit benötigen wir Menschen ein Zeichen der Hoffnung.“

Bis auf das Kupferblech des Daches wurden alle Arbeiten am Kreuz ehrenamtlich vollbracht, die Materialien gesponsert. Tischlermeister Alfred Kaufmann fertigte das Kreuz an. Ein neuer Corpus werde 2021 angebracht.