Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Projekt zur Rehabilitation

Ein gemeinsames Forschungsprojekt der Hochschule Nordhausen und der Universität Lübeck untersucht Rehabilitationsmöglichkeiten für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das teilt die Nordhäuser Bildungseinrichtung mit.

Psychische Erkrankungen seien der mit Abstand häufigste Grund für einen vorzeitigen Erwerbsausstieg: Vier von zehn Menschen, die vorzeitig in die Rente gingen, täten dies aufgrund psychischer Erkrankungen. Eine vielversprechende Strategie, um die Rückkehr in Arbeit zu unterstützen, sei die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation. Bislang fehle ein klarer Nachweis im Umfeld der psychosomatischen Rehabilitation. Diesen Nachweis wollen der Mitteilung zufolge die Professoren Matthias Bethge (Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der Universität zu Lübeck) und Markus Bassler (Hochschule Nordhausen) in den nächsten Jahren mit sechs Rehabilitationszentren erbringen.

Für die geplante kontrollierte Studie „Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation bei psychischen Erkrankungen“ sollen in den kommenden Jahren 1800 Rehabilitanden einbezogen werden. Qualitative Interviews sollen darüber hinaus wichtige Erkenntnisse liefern, wie die Prozesse gemeinsam gestaltet werden können.