Neun Patienten in stationärer Behandlung

Im Landkreis Eichsfeld wurde am Wochenende eine Neuinfektion mit dem Covid-19-Virus bekannt. Die Gesamtzahl der Infizierten beläuft sich nunmehr auf 118. Dies geht aus der Information des Landratsamtes am Sonntag hervor. Aktuell sind 44 Menschen mit dem Virus infiziert. Am Vortag waren dies noch 43. Am Samstag berichtete das Gesundheitsamt des Landkreises zudem von sechs Genesenen. Die Zahl der Genesenen stieg somit auf 70 Menschen an diesem Wochenende. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Vergleich zum Samstag erhöhte sich die Anzahl der sich in stationärer Behandlung befindlichen Patienten am Sonntag auf neun. Davon würden vier Personen mit einem schweren Verlauf behandelt. Aktuell im Landkreis betroffene Ort mit fünf oder mehr Infizierten sind Heiligenstadt mit zehn und Teistungen mit fünf.

Das Landratsamt weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass mit den Verordnungen des Freistaates Thüringen, Veranstaltungen wie zum Beispiel Geburtstagsfeiern, Grillfeste oder ähnliche Zusammenkünfte weiterhin untersagt sind.