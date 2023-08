Nicht nur im Eichsfeld erstrebenswert

Viele Eichsfelder suchen lange danach, andere haben es bereits gefunden. Pfarrer Tobias Reinhold hat Gedanken zum Thema Glück gesucht und wurde fündig.

Viele Menschen suchen das Glück im Alltag und Leben. Ich habe passende Gedanken gefunden, die sich jemand gemacht hat (Der Verfasser ist mir leider unbekannt): Glücklich ist einer, der bereit ist, Zeit zu verschenken, auch wenn er keine hat. Glücklich ist einer, der sich über lärmende Kinder nicht ärgert, der Hunde bellen und Katzen miauen lässt.

Glücklich ist einer, der sich Zeit nimmt, Kinderfragen zu beantworten. Glücklich ist einer, der Mit-Gott-Plaudern nicht als Zeitvergeudung betrachtet. Glücklich ist einer, der sich über die Andersartigkeit seiner Mitmenschen nicht aufregt, sondern jeden nimmt, wie er ist.

Glücklich ist einer, der vom „Kleinen Prinzen“ träumt und daran glaubt, dass wir Menschen nur mit dem Herzen gut sehen.

Seine Erinnerungen sorgfältig hüten

Glücklich ist einer, der nicht traurig wird, wenn er sein erstes graues Haar entdeckt; er weiß, dass es besser ist, graue Haare zu haben als gar keine. Glücklich ist einer, der sich nicht schämt, auf dem Jahrmarkt in ein Karussell zu steigen. Glücklich ist einer, der gut von anderen denkt – trotz täglicher Enttäuschungen und Missverständnisse.

Pfarrer Tobias Reinhold Foto: Reinhold

Glücklich ist einer, der sich am Vollmond freut, obwohl er in mondhellen Nächten schlecht schläft. Glücklich ist einer, der weiß, dass es Menschen gibt, die für ihn beten. Glücklich ist einer, der nicht mit Gott hadert, wenn ihm etwas zustößt, was er – seiner Meinung nach – nicht verdient hat. Glücklich ist einer, der von Zeit zu Zeit trockenes Brot isst, weil er die Erinnerung an schlimme Zeiten, als es keinen Aufstrich, keine Wurst und kein Fleisch gab, in sich nicht ersticken lassen möchte.

Glücklich ist einer, der gern an seine Kindheit denkt; je älter man wird, umso sorgfältiger hütet man seine Erinnerungen. Glücklich ist einer, der anderen hilft, auch wenn sie ihn immer wieder ausnützen. Glücklich ist einer, der daran glaubt, dass es nie im Leben zu spät ist, neu zu beginnen.

Tobias Reinholf ist katholischer Pfarrer in Teistungen mit Wohnitz in Hundeshagen.