Die Gemeinde Niederorschel erhält vom Thüringer Landesverwaltungsamt einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 514.400 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik. Das teilte Tanja Neubauer, Pressesprecherin des Amtes, mit.

Die Fördermittel stammen aus der Prioritätsachse „Steigerung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Energien im Bereich der öffentlichen Hand“ des EFRE-Programms der Europäischen Union zur Förderung nachhaltiger Stadtentwicklung.

Insgesamt liegen die Kosten für die Investition bei 814.000 Euro. Die Gemeinde hatte sich im Jahr 2016 erfolgreich am Wettbewerbsaufruf „Nachhaltige Stadt- und Ortskernentwicklung“ beteiligt. Ziel war unter anderem eine Steigerung der Energieeffizienz der Straßenbeleuchtung auf Basis des integrierten Entwicklungskonzeptes.

Die Straßenbeleuchtung sei ein wesentlicher Kostenfaktor im Haushalt der Kommune. Statistisch mache dieser etwa 36 Prozent des kommunalen Stromverbrauchs aus. Der Faktor Straßenbeleuchtung beinhalte enorme Energieeinsparpotenziale, die nunmehr ausgeschöpft werden sollen.

Mit Hilfe einer flächendeckenden Umrüstung der Beleuchtung auf moderne LED-Technik will man Einsparungen von etwa 73 Prozent realisieren. Zudem erfolge eine Qualitätssteigerung der Lichtverhältnisse und Ausleuchtung der Straßen, Wege und Gefahrenstellen im öffentlichen Bereich. Die Gemeinde Niederorschel möchte im Ergebnis jährlich 183 MWh Strom einsparen, was zugleich eine Einsparung an CO2-Ausstoß in Höhe von 104 kg bedeutet, erklärt Tanja Neubauer.