Niederorschler Karnevalisten laden in die Lindenhalle ein

Niederorschel. In Niederorschel wird das Geheimnis um das Prinzenpaar in der Lindenhalle gelüftet. Auch für die Senioren und Frauen gibt es wieder eine extra Veranstaltung.

Der Niederorschler Carneval Verein lädt in dieser Saison mit dem Motto „In die Zukunft und Vergangenheit“ zu einer Zeitreise ein. Am Samstag, 11. Februar, wird zur Prinzensitzung in die Lindenhalle eingeladen. Ab 19 Uhr sind die Gäste willkommen. Um 19.33 Uhr beginnt das närrische Programm mit der Proklamation des neuen Prinzenpaares. Anschließend spielt die Band „Einfach zwei“ zum Tanz auf. Am Sonntag, 12. Februar, wird ab 14 Uhr an gleicher Stelle zum Seniorenfasching geladen. Zum Weiberfasching sind die Niederorschler ab 19 Uhr eingeladen. Motto an diesem Abend: „Heute haben die Frauen das Sagen!“.