Ein Schild mit der Aufschrift „Corona Teststation“ steht vor der Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen am Flughafen Dresden

Im Vergleich zum Landkreis Eichsfeld ist die Sieben-Tages-Inzidenz in den Nachbarlandkreisen weitaus niedriger. In Nordhausen lag der Wert am Donnerstag bei 36. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog