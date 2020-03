Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Niemand ist eine Insel

Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich von all dem halten soll. Da werden Desinfektionsmittelspender samt Halterungen aus Kliniken geklaut, in Supermärkten wird gehortet, als wäre das Ende der Welt nur noch Tage entfernt. Was ist das eigentlich? Ist es mangelnder Anstand oder ist es einfach purer Egoismus, der scheinbar in unserer Ellenbogengesellschaft täglich wächst? Was interessieren mich andere?

Ist das wirklich die Frage, die wir uns alle heute im Zusammenleben stellen sollten? Was interessieren mich andere? Geht es nicht darum, aufeinander zu achten und Rücksicht zu nehmen? Nur so hat die Menschheit bislang überlebt. Der Satz „Niemand ist eine Insel“ hat einen ganz tiefen Sinn. Mangelnder Anstand und Rücksichtslosigkeit zeigen sich bereits in kleinen Dingen. Die geklauten Desinfektionsmittel sind nur die Spitze des Eisberges. In Drogerien werden zum Beispiel achtlos Waren irgendwo anders hingestellt, nachdem sie begutachtet wurden. In Supermärkten habe ich schon gesehen, dass Eis, das man wohl dann doch nicht haben wollte, einfach zwischen den Kartoffeln lag. Das sind alles Kleinigkeiten. Aber wenn Achtlosigkeiten zur Gewohnheit werden, dann wird aus uns eine Gesellschaft, die nicht mehr lebenswert ist.