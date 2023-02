Filmpalast in der Eichsfelder Nachbarschaft verkauft alte Kinosessel zum Schnäppchenpreis

Nordhausen. Fast alles muss raus für die Renovierung im Nordhäuser Filmpalast. Eine Chance auch für alle Eichsfelder, die sich Kinosessel zum Schnäppchenpreis für ihr Vereinshaus oder für das Public Viewing sichern wollen.

Die Renovierungsarbeiten in drei von vier Kinosälen im Filmpalast Nordhausen beginnen am Montag, 20. Februar. Da die Säle neue Stühle erhalten, müssen die alten weichen. Interessierte haben daher die Möglichkeit, sich Kinosessel für zu Hause zu sichern.

„Unsere Mitarbeiter werden am Sonntag, 19. Februar, die alte Bestuhlung ausbauen. Ab 11 Uhr beginnt der Verkauf“, kündigt Kinochef Jürgen Deisting an. Ein Stuhl kostet 20 Euro. Pro Armlehne werden zusätzlich 5 Euro fällig. Potenzielle Käufer sollten beachten, dass die Stühle nicht selbstständig stehen, sondern am Boden verschraubt werden müssen. Die Sessel müssen sofort mitgenommen werden. „Das Mitbringen eines 13er Schlüssels oder Ratsche mit Nuss kann hilfreich sein“, so der Kinochef.