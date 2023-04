Nordhausen hat digitalen Kinderstadtführer

Nordhausen. Nicht der Hase lockt in Nordhausen zum Osterspaziergang, sondern fast zwei Dutzend Treppenkäfer. Wer ein Smartphone hat, kann diese nun erstmals reden hören: dank eines neuen digitalen Kinderstadtführers.

Er passe auf, „dass die ‘da oben’ immer an uns ‘hier draußen’ denken“. Das jedenfalls erklärte

Treppenkäfer „Demokratikus“ im Herbst 2016 zu seiner Taufe am Nordhäuser Bürgerhaus, wo regelmäßig auch der Stadtrat tagt.

Seither bewegte sich Demokratikus nicht vom Platz – nur seine Geschichte geriet in Vergessenheit. Nun, endlich, kann sie jeder jederzeit erfahren. So wie auch all das, was die anderen 22 Nordhäuser Treppenkäfer zu sagen haben. Die Geschichten sind Teil eines neuen digitalen und kostenfreien Stadtrundgangs.

Reihenfolge der Stationen kann jeder selbst bestimmen

Die Reihenfolge der Stationen kann jeder selbst bestimmen, in der Stadtinformation gibt es Info-Flyer. Wer mag, kann einen von zwei konzipierten Tourenvorschlägen nutzen, die beide am Rathaus beginnen.

Die 3,1 Kilometer lange kleine Runde führt an 14 Käfern im Stadtzentrum vorbei. Zu überwinden sind binnen der veranschlagten 50 Minuten neben der Wassertreppe nur vier weitere Treppen am Petersberg.

Dramatikus am Theater. Foto: Doreen Hotzan / Archiv

Derer etwa ein Dutzend gehören zur größeren, 8,3 Kilometer langen Rundtour, auf der man alle 23 Bronzefiguren entdecken kann – auch „Findolin“ an der Hochschule und den „Parkwächter“ von Hohenrode. Etwa zweieinhalb Stunden sollte man für die lange Runde einplanen – nicht nur wegen der vielen Stufen, sondern auch der teils mehrminütigen Käfer-Geschichten und -gedichte. Eingesprochen haben diese Nordhäuser Schüler und auch Ines Gast, die 2009 die Treppenkäfer-Tradition in Nordhausen begründet hatte.

Audioaufnahmen dank QR-Codes abrufbar

Abrufen lassen sich die Audioaufnahmen dank QR-Codes an den Stationen mit jedem internetfähigen Smartphone. Wer mag, kann auf dessen Bildschirm die Geschichten auch selbst lesen.

Der „Parkwächter“ von Hohenrode. Foto: Doreen Hotzan / Archiv

Erdacht wurde der Stadtrundgang für Kinder. Erwachsene dürften ebenso ihre Freude haben. Denn die Geschichten sprühen nur so vor Fantasie, regen oft zum Nachdenken an über unser menschliches Miteinander. Manchmal greifen sie auch Stadtgeschichte auf, nehmen Bezug auf Originale wie die Rolandgruppe, weisen charmant auf Sehenswürdigkeiten wie Theater, Promenade oder eben das Bürgerhaus hin.

Einen digitalen Stadtrundgang für Erwachsene gibt es bereits seit Jahresbeginn. An acht der damit verbundenen zwölf Sehenswürdigkeiten führen beide Treppenkäferrundgänge vorbei, so dass sich die Multimedia-Angebote miteinander kombinieren lassen.

Die Stadtrundgänge sind abrufbar im Internet: https://www.harzinfo.de/stadtrundgang-nordhausen