Nordhausens Präsident Jörg Wagner fordert Promotionsrecht für Hochschulen

Nordhausen. Nordhäuser Absolventen würden gern Doktortitel an Nordhäuser Hochschule ohne Kooperation mit Universitäten erwerben.

„Wir streben ein eigenständiges Promotionsrecht für Hochschulen und Fachhochschulen in Thüringen an“, sagt der Nordhäuser Hochschulpräsident Jörg Wagner am Montag. Derzeit können Studenten an den Hochschulen der Angewandten Wissenschaften nur einen Doktortitel erlangen, wenn ein Kooperationspartner an einer Universität gefunden wird. „Mit dieser Regelung werden wir abgehängt“, sagt auch Kristin Mitte, die Vizepräsidentin der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. „Wir haben hervorragende Absolventen, die gern in Nordhausen promovieren würden“, so Wagner weiter. Deshalb würde er es begrüßen, wenn das Thüringer Wissenschaftsministerium eine Lösung für die hiesigen Hochschulen finden würde.

Die Hälfte der Bundesländer will forschungsstarken Bereichen ein Promotionsrecht einräumen, darunter Hessen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Thüringen gehört zu nur vier Bundesländern, die sich bislang nicht positioniert haben. Das Thüringer Wissenschaftsministerium sieht die kooperative Promotion als Königsweg, wie Ministeriumssprecher Stephan Krauß sagt. Die Zahl kooperativer Promotionen sei angestiegen, von 37 im Jahr 2018 auf 72 im Jahr 2021.