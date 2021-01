Nordthüringer Lauf-Cup soll dieses Jahr wieder stattfinden

Vier von sieben. Hinter diesen drei Worten steckt das Minimalziel der Organisatoren des diesjährigen Nordthüringer Volksbank-Cups. Die bei den Freizeitsportlern sehr beliebte Laufserie, bei der die Teilnehmer Punkte für Altersklassen-Gesamtwertungen sammeln können, soll 2021 stattfinden. Vergangenes Jahr fiel sie der Corona-Pandemie zum Opfer.

Trotz der Lockdown-Gegenwart wollen die Veranstalter die 11. Auflage der Laufserie ermöglichen. „Wir haben es vor“, bestätigt Jörg Kurch. „Vier Läufe sollten es aber mindestens sein.“

Traditioneller Auftakt wäre der Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen. Am 27. Februar ist er zum 43. Mal geplant. Allerdings hängt er momentan am seidenen Faden. „Wir müssen die weitere Entwicklung der Corona-Krise bis Ende Januar abwarten“, sagt Chef-Organisator Klemens Beck.

„Diesmal läuft`s“, tönt es dagegen aus Niedersachswerfen. Offensiv bewirbt der Gastgeberverein des Harztorlaufes bereits jetzt den 2. Mai. Am ersten Sonntag des Wonnemonats soll dieser anspruchsvolle Südharzer Volkslauf (unter anderem mit einem Halbmarathon) zum siebten Mal ausgerichtet werden. Die Veranstalter haben schon ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet und veröffentlicht.

Zum Nordthüringer Cup zählen außerdem - aus heutiger Sicht – der Possenlauf in Sondershausen am 20. März, der Kyffhäuserberglauf in Bad Frankenhausen am 10. April, der Vogelberglauf in Bleicherode am 6. Juni, der Nordhäuser Citylauf am 26. September sowie der Stadtparklauf in Sondershausen am 16. Oktober.